За обнаженную фотосессию в Дубае задержали 8 россиянок

По предварительной информации, за «голую» съемку на небоскребе в Дубае задержаны 40 человек. Среди них — восемь россиянок. Об этом сообщили в генконсульстве России.

Сейчас дипломаты жду полную информацию из полиции Дубая. Задержанные граждане РФ обратились за помощью к дипломатам.

«Но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — заявили диппредставители России РИА «Новости».

Скандал произошел после того, как в Сеть слили видео с позирующими полностью обнаженными девушками. Фотосессия проходила на балконе одного из небоскребов Дубая в районе Dubai Marina.

Шейхи возмутились увиденным на ролике, после этого полиция задержала участников съемочного процесса за «неприемлемое поведение и осквернение ценностей общества ОАЭ». Им грозит штраф в размере около 100 тысяч рублей и до шести месяцев тюрьмы.

СМИ писали, что фотосессию организовал россиянин, а среди задержанных — гражданки России, Украины, Белоруссии, Молдавии. Откровенные снимки, по данным Dаilу Маil, должны были появиться на израильском сайте, название которого неизвестно.