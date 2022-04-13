Она борется за русский мир с красным знаменем в руках. Поэт Гаммер рассказал о «Непокорной» бабушке с Украины
Поэт Гаммер показал новые стихи о Донбассе и Украине
Видео с бабушкой, которая вышла навстречу украинским военным с советским знаменем победы, быстро облетело Сеть. По следам этого ролика стали рисовать многочисленные граффити, а поэт Александр Гаммер написал стихотворение, которое тоже полюбилось публике. «360» публикует монолог Гаммера об этой бабушке и его новые стихи.
Как, наверное, и все, я нашел это видео в интернете, и поразился: такая маленькая, худенькая бабушка, а какая у нее внутренняя сила. Она даже не захотела брать продукты из-за того, что эти твари потоптались на красном знамени.
Помните, плакат «Родина-мать зовет»? Сразу ассоциация — они даже чем-то похожи. Тот же платочек, та же ситуация.
Эта бабушка борется за русский мир, она ждала русских солдат. Она была в оккупации, ждала русских, а пришли вот эти нехорошие товарищи.
Как говорил Владимир Владимирович Маяковский: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Это можно сделать, но только когда с той стороны перестанет литься столько лжи. По телевизору же говорят — как стали транслировать российские телеканалы на освобожденной территории Украины, люди сразу меняться стали.
Невозможно писать о другом
Когда я написал стихотворение, я разместил его на своей странице на «Стихи.ру». Такой реакции еще никогда не было: чуть ли не каждую минуту были новые посетители. За эти четыре дня несколько тысяч человек зашли на мою страницу, чтобы прочитать это стихотворение. Ни с одним другим так не было.
Сложно сказать, почему это людей так затронуло. Наверное, потому что сразу ассоциации с Великой Отечественной войной — Родина-мать. У всех предки воевали, у меня дед под Воронежем погиб, похоронен в братской могиле, даже фамилия есть. Я ее искал, нашел, мне прислали фотографию.
Сейчас только на эту тему пишется, на другие темы вообще ничего не получается. С 24 февраля — только на эту тему. Ничего другого в голову не лезет.
Мама,
как пишется слово «мир»?
Мне в снег бы нырнуть с разбега!
Наш двор — скопление черных дыр,
За ними не видно снега.
Давно устал я в подвале жить,
Противно чадит лучина.
Мамочка,
я смогу тебя защитить,
Семь лет — я почти мужчина.
Тревожно сирены еще ревут,
Но, все же, потише стало.
А можно, мама,
на пять минут
Я вылезу из подвала?
На месте воронки был детский сад,
Березки склонились криво.
А правда, есть город,
где дошколят
Не учат считать разрывы?
Недавно бомбой был друг убит,
Его ты звала сыночком.
К нему схожу,
он вон там лежит,
Под холмиком с ангелочком.
Когда уже снайпер устанет бить?
Удар не больней укуса.
Пожалуйста,
не надо меня хоронить,
Я так темноты боюся.
25.02.2022
Солнце взойдет на востоке.
Обитаемый мир занемог,
Ткань эфира кипит от нагрузки...
Мне недавно привиделся Бог,
Говорил он со мною по-русски.
На Него поднимаю глаза —
Ясный лик в синеве небосвода.
Я хотел бы о многом сказать:
Тошно — истина нынче не в моде.
Сатанинские песни звучат.
Как перечить орущему хору?
На могилах погибших солдат
Прославляют Содом и Гоморру.
Оплела мозг всемирная сеть,
Здравый смысл променяла свобода.
Как спокойно такое терпеть,
Нам, птенцам сорок пятого года?
Что нам делать, Господь, укажи?
В синеве проявляются строки:
«Насмехаясь над тоннами лжи,
Солнце снова взойдет на востоке».
08.04.2022