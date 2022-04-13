Она борется за русский мир с красным знаменем в руках. Поэт Гаммер рассказал о «Непокорной» бабушке с Украины

Видео с бабушкой, которая вышла навстречу украинским военным с советским знаменем победы, быстро облетело Сеть. По следам этого ролика стали рисовать многочисленные граффити, а поэт Александр Гаммер написал стихотворение, которое тоже полюбилось публике. «360» публикует монолог Гаммера об этой бабушке и его новые стихи.

Как, наверное, и все, я нашел это видео в интернете, и поразился: такая маленькая, худенькая бабушка, а какая у нее внутренняя сила. Она даже не захотела брать продукты из-за того, что эти твари потоптались на красном знамени.

Помните, плакат «Родина-мать зовет»? Сразу ассоциация — они даже чем-то похожи. Тот же платочек, та же ситуация.

Эта бабушка борется за русский мир, она ждала русских солдат. Она была в оккупации, ждала русских, а пришли вот эти нехорошие товарищи.

Как говорил Владимир Владимирович Маяковский: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Это можно сделать, но только когда с той стороны перестанет литься столько лжи. По телевизору же говорят — как стали транслировать российские телеканалы на освобожденной территории Украины, люди сразу меняться стали.

Невозможно писать о другом

Когда я написал стихотворение, я разместил его на своей странице на «Стихи.ру». Такой реакции еще никогда не было: чуть ли не каждую минуту были новые посетители. За эти четыре дня несколько тысяч человек зашли на мою страницу, чтобы прочитать это стихотворение. Ни с одним другим так не было.

Сложно сказать, почему это людей так затронуло. Наверное, потому что сразу ассоциации с Великой Отечественной войной — Родина-мать. У всех предки воевали, у меня дед под Воронежем погиб, похоронен в братской могиле, даже фамилия есть. Я ее искал, нашел, мне прислали фотографию.

Сейчас только на эту тему пишется, на другие темы вообще ничего не получается. С 24 февраля — только на эту тему. Ничего другого в голову не лезет.

Дети Донбасса

Мама,

как пишется слово «мир»?

Мне в снег бы нырнуть с разбега!

Наш двор — скопление черных дыр,

За ними не видно снега.

Давно устал я в подвале жить,

Противно чадит лучина.

Мамочка,

я смогу тебя защитить,

Семь лет — я почти мужчина.

Тревожно сирены еще ревут,

Но, все же, потише стало.

А можно, мама,

на пять минут

Я вылезу из подвала?

На месте воронки был детский сад,

Березки склонились криво.

А правда, есть город,

где дошколят

Не учат считать разрывы?

Недавно бомбой был друг убит,

Его ты звала сыночком.

К нему схожу,

он вон там лежит,

Под холмиком с ангелочком.

Когда уже снайпер устанет бить?

Удар не больней укуса.

Пожалуйста,

не надо меня хоронить,

Я так темноты боюся.

25.02.2022

Солнце взойдет на востоке.

Обитаемый мир занемог,

Ткань эфира кипит от нагрузки...

Мне недавно привиделся Бог,

Говорил он со мною по-русски.

На Него поднимаю глаза —

Ясный лик в синеве небосвода.

Я хотел бы о многом сказать:

Тошно — истина нынче не в моде.

Сатанинские песни звучат.

Как перечить орущему хору?

На могилах погибших солдат

Прославляют Содом и Гоморру.

Оплела мозг всемирная сеть,

Здравый смысл променяла свобода.

Как спокойно такое терпеть,

Нам, птенцам сорок пятого года?

Что нам делать, Господь, укажи?

В синеве проявляются строки:

«Насмехаясь над тоннами лжи,

Солнце снова взойдет на востоке».

08.04.2022