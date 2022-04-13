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    13 апреля 2022, 21:35

    Она борется за русский мир с красным знаменем в руках. Поэт Гаммер рассказал о «Непокорной» бабушке с Украины

    Поэт Гаммер показал новые стихи о Донбассе и Украине

    Александр Иванов

    Видео с бабушкой, которая вышла навстречу украинским военным с советским знаменем победы, быстро облетело Сеть. По следам этого ролика стали рисовать многочисленные граффити, а поэт Александр Гаммер написал стихотворение, которое тоже полюбилось публике. «360» публикует монолог Гаммера об этой бабушке и его новые стихи.

    Она борется за русский мир с красным знаменем в руках. Поэт Гаммер рассказал о «Непокорной» бабушке с Украины

    Как, наверное, и все, я нашел это видео в интернете, и поразился: такая маленькая, худенькая бабушка, а какая у нее внутренняя сила. Она даже не захотела брать продукты из-за того, что эти твари потоптались на красном знамени.

    Помните, плакат «Родина-мать зовет»? Сразу ассоциация — они даже чем-то похожи. Тот же платочек, та же ситуация.

    Эта бабушка борется за русский мир, она ждала русских солдат. Она была в оккупации, ждала русских, а пришли вот эти нехорошие товарищи.

    Как говорил Владимир Владимирович Маяковский: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». Это можно сделать, но только когда с той стороны перестанет литься столько лжи. По телевизору же говорят — как стали транслировать российские телеканалы на освобожденной территории Украины, люди сразу меняться стали.

    Невозможно писать о другом

    Когда я написал стихотворение, я разместил его на своей странице на «Стихи.ру». Такой реакции еще никогда не было: чуть ли не каждую минуту были новые посетители. За эти четыре дня несколько тысяч человек зашли на мою страницу, чтобы прочитать это стихотворение. Ни с одним другим так не было.

    Сложно сказать, почему это людей так затронуло. Наверное, потому что сразу ассоциации с Великой Отечественной войной — Родина-мать. У всех предки воевали, у меня дед под Воронежем погиб, похоронен в братской могиле, даже фамилия есть. Я ее искал, нашел, мне прислали фотографию.

    Сейчас только на эту тему пишется, на другие темы вообще ничего не получается. С 24 февраля — только на эту тему. Ничего другого в голову не лезет.

    Дети Донбасса

    Мама,
    как пишется слово «мир»?
    Мне в снег бы нырнуть с разбега!
    Наш двор — скопление черных дыр,
    За ними не видно снега.
    Давно устал я в подвале жить,
    Противно чадит лучина.
    Мамочка,
    я смогу тебя защитить,
    Семь лет — я почти мужчина.
    Тревожно сирены еще ревут,
    Но, все же, потише стало.
    А можно, мама,
    на пять минут
    Я вылезу из подвала?
    На месте воронки был детский сад,
    Березки склонились криво.
    А правда, есть город,
    где дошколят
    Не учат считать разрывы?
    Недавно бомбой был друг убит,
    Его ты звала сыночком.
    К нему схожу,
    он вон там лежит,
    Под холмиком с ангелочком.
    Когда уже снайпер устанет бить?
    Удар не больней укуса.
    Пожалуйста,
    не надо меня хоронить,
    Я так темноты боюся.

    25.02.2022

    Солнце взойдет на востоке.

    Обитаемый мир занемог,
    Ткань эфира кипит от нагрузки...
    Мне недавно привиделся Бог,
    Говорил он со мною по-русски.

    На Него поднимаю глаза —
    Ясный лик в синеве небосвода.
    Я хотел бы о многом сказать:
    Тошно — истина нынче не в моде.

    Сатанинские песни звучат.
    Как перечить орущему хору?
    На могилах погибших солдат
    Прославляют Содом и Гоморру.

    Оплела мозг всемирная сеть,
    Здравый смысл променяла свобода.
    Как спокойно такое терпеть,
    Нам, птенцам сорок пятого года?

    Что нам делать, Господь, укажи?
    В синеве проявляются строки:
    «Насмехаясь над тоннами лжи,
    Солнце снова взойдет на востоке».

    08.04.2022