Память отца за консервы не продала. Защитившую честь Знамени Победы бабушку из ДНР увековечили в граффити

В Екатеринбурге нарисовали граффити со старушкой из Донбасса, держащей в руках советское знамя. Работа отсылает к видео с издевательством солдат ВСУ над бабушкой, принявшей их за российских военных. Стрит-арт показали в Telegram-канале «УралLive».

На граффити непобедимая украинская бабушка держит в руках советский флаг. Старушка отбрасывает тень, которая по очертаниям напоминает монумент «Родина-мать зовет».

Уличные художники изобразили бабушку, которая приняла украинских военных за российских и вышла встречать их со Знаменем Победы. Видео на этой неделе появилось в Сети. Солдаты ВСУ протянули бабуле пакет с консервами, забрали знамя и начали топтать, признавшись, что они из ВСУ. Старушка отказалась брать продукты, вернула обратно бандеровцам и сказала, что за это знамя воевали ее родители.

Накануне в Сети появилось еще одно видео с издевательством украинского националиста над пожилой женщиной, поддерживающей Россию. Бритоголовый хотел, чтобы она произнесла на камеру фашистский лозунг, но пенсионерка заявила, что русская и поддерживает Россию.