«Ребенок конфету просит, а у нас даже хлеба нет». Жизнь и спасение от ВСУ в воспоминаниях беженцев из Мариуполя

Россия оказывает всяческую помощь беженцам с зоны спецоперации. На границе с Украиной находится один из пунктов временного размещения, в котором приезжим оказывают всю необходимую помощь. Беженцы рассказали «360», какие ужасы творились на их родине.

Где родные?

Один из мужчин в очереди рассказал, что еду готовили в подъезде. Люди ждали паузы в обстрелах, кололи дрова и разжигали костры. На огне готовили еду всем подъездом. Рацион состоял из простых блюд — каши, картошка.

Нина Александровна — пожилая женщина. Она жила в Кремлевском районе Мариуполя. В пункт МЧС она приехала с Володарского.

«Стрельбища были, пришлось уезжать. Мой дом сохранился, а сына — сгорел. Рядом дома стояли, частные дома», — рассказала она о своем жилье.

Женщина осталась без документов — они сгорели в доме сына. Родных у нее почти не осталось. Ее сын со своей семьей, в которой есть грудной ребенок, сбежали от пожара в неизвестном направлении. Об их судьбе она ничего не знает. Женщина не могла убежать вместе с сыном: у нее больные ноги. В эвакуации ей помогли Вооруженные силы России.

Сотрудник МЧС пытался помочь женщине дозвониться до родных. Она продиктовала ему номер, но вызов не прошел: абонент вне зоны доступа. Женщина предположила, что сын заблокировал телефон на время бомбежек — так делают для того, чтобы не стать целью мин и ракет ВСУ.

Бежали по стеклу

Другая беженка — Елена. Она жила в Левобережном районе Мариуполя. Из дома она уехала 22 марта. Елена рассказала «360» о том, как покидала родные места.

«Во дворе услышали, что можно пройти через церковь. Взяли сумки и пошли. Страшно было очень. Были слышны выстрелы, провода торчали, стекло из разбитых окон под ногами. Бежали, несмотря ни на что», — сообщила она.

Источник фото: РИА «Новости»

Во время самостоятельной эвакуации женщина видела трупы на улицах Мариуполя. Елена отметила, что это именно мирные жители, убитые ВСУ.

«[Трупы] военных мы не видели вообще. А [мирных] людей — были. В основном это были мужчины. Но когда бежишь, знаете, не особо всматриваешься. Да и прикрыты уже они были», — сказала она.

Дом Елены почти не пострадал. Она описала его состояние.

«Когда мы уходили, у нас только окна от волны выбило. А вот соседний дом полностью сгорел. Четыре дня мы смотрели, как он горел. И никто не тушил», — поделилась она.

Также Елена отметила, что в городе постоянно глушили связь, а еду и воду доставали из личных запасов. Женщина сказала, что ее мужу-строителю предложили работу в России.

Топили снег, чтобы попить

Еще одна посетительница пункта МЧС — Раиса Владимировна. Она с мужем тоже уехала из Левобережного района Мариуполя.

«Там было страшно, очень страшно. Квартира сгорела, ничего не осталось. В чем были, в том и приехали», — сказала Раиса Владимировна.

Они с мужем уехали на машине. Из пункта МЧС они направятся к сыну в Серпухов. «360» она рассказала о последних месяцах жизни в Мариуполе. По ее словам, город начали разбивать еще до приезда сил ДНР и России. В случившемся женщина обвинила Нацгвардию Украины и «Азов»*

Источник фото: РИА «Новости»

«Стоят, пугачат друг перед другом. Одни с одной стороны стреляют, другие с другой. А люди… люди страдают. Очень страшно. Не дай Господь кому-либо такое пережить. Когда ребенок просит конфету, а не то что конфеты нет — воды нет, хлеба нет. Выпал снег — мы топили, цедили, чтобы просто попить. Потому что воды вообще не было», — сказала Раиса Владимировна.

За доступ к воде она поблагодарила соседа. У него была скважина, и весь Левобережный район ходил к нему в перерывах между обстрелами. Она отметила, что ВСУ круглосуточно открывали огонь по мирным людям.

«Наконец-то мы будем с Россией»

Раиса Владимировна заявила, что спецоперацию надо было начинать восемь лет назад, а не делать паузу.

«Не надо было останавливаться. Они (ВСУ — прим. ред.) столько оружия навезли, боеприпасов. Они стреляют, стреляют, стреляют. У них перерыва нет. И я очень рада, что все это закончится. И благодаря войскам России и ДНР мы все-таки будем вместе с Россией. И я очень надеюсь, что у нас будет мир и спокойствие», — сказала она

Также беженка подтвердила, что в Донбассе «процветал национализм», который насильно «вбивали в голову».

«Это насаждалось так. И даже если ты не хочешь, тебе пытались вбить в голову. Взрослым, детям — всем. Они ж фанаты, им без разницы. Они ж украинцы. „Натуральные“, так сказать. Лишь бы было так, как они хотят. Вот и все», — рассказала она.

На Украине у нее осталась сестра с мужем. Об их судьбе Раиса ничего не знает. Она призвала всех родных «не сидеть», бросать все дела и уезжать в Россию.

Муж женщины сказал, что в Мариуполе полно сгоревшей техники. Он подтвердил, что на улицах лежат трупы. Однако он уверен, что силами ДНР и «ребят из Чечни» Мариуполь восстановят. Он отметил, что уже проводится перепись населения, гуманитарную помощь и воду привозят. Но очереди большие, сказал мужчина.

«Покажите людям правду. Чтобы они не западную информацию слушали, а истории живых людей. Которые это все пережили. Которые с детьми полтора месяца без воды, без хлеба просидели в подвале», — сказал мужчина.