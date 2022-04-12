«За 8 лет мы привыкли к взрывам». Как женщины из Донбасса живут с детьми вдали от дома

Им сказали срочно эвакуироваться — не было даже времени толком собрать вещи. Поэтому Алина наспех собрала самое необходимое, взяла мальчишек, девятимесячную дочку и села на поезд в никуда. Она и еще сотни женщин и детей надолго покинули семьи и родной дом ради спасения. Как сейчас живут беженцы из Донбасса и кто их ждет на родной земле — читайте в материале «360».

«Море слез»

Алина Сухарева вместе с тремя детьми приехала в Подмосковье из Донецкой области. Папа остался дома. Живут в пункте временного размещения беженцев в Ступине. Из родного Кировского Сухаревы вместе с десятками других мам с детьми бежали в один день.

Вот как Алина вспоминает эти дни:

«Это было море слез. Море непередаваемых чувств. Муж очень оперативно все делал, потому что он очень любит нас и очень беспокоится за наше здоровье.

Страшно стало именно то, что у нас ездили машины и громко говорили о том, что нужно срочно уехать женщинам и детям.

Все эти восемь лет мы привыкли к каким-то выстрелам, к каким-то взрывам. Мы в этом жили уже и особо внимания не обращали Алина Сухарева.

Всех мужчин посадили и увезли. Снаряд попал в садик, мы живем недалеко возле садика и в другую сторону нашего дома.

В 2014 году мой муж не служил, в руках оружие не держал. У девочки, с которой я живу, мужа увезли в Мариуполь. То есть прямо в эти горячие места, где шансов очень мало».

Источник фото: телеканал «360»

Очень долго власти уверяли: обстановка в городе безопасная, бояться нечего. Но однажды поменяли свое мнение в один день и начали настаивать на эвакуации.

«Началась паника. Люди начали уезжать, большинство с детками со мной. Это очень тревожно, очень страшно. Тем более, когда у тебя трое детей на руках. И маленькая девяти месяцев — это очень страшно. Уезжать совершенно не хотела. Сидела, рыдала всю дорогу, ужасное состояние было. Потому что дом, муж, родной город. Сейчас созваниваемся», — рассказала Алина.

Пункт временного размещения беженцев — это маленькое отдельное государство. Дети занимаются творчеством, общаются и играют.

В гости часто приходят волонтеры, все праздники отмечаются вместе. Только без пап.

«Всех наших мужчин по повестке забирают на передовые. Я просто слезно просила мужа, чтобы он сидел дома, чтобы никуда не ходил. Чтобы его не забрали, потому что я тоже очень волнуюсь за его жизнь. Это очень страшно», — объяснила Алина.

В разлуке с близкими

Источник фото: телеканал «360»

На территории пункта временного размещения есть один павильон, и он притягивает всех женщин. Только в этом месте хорошо ловит связь, чтобы без помех позвонить по видеосвязи домой. В любую погоду они приходят на сквозняк с полной зарядкой на телефоне. Здесь — место встречи с далекими любимыми.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день дети разговаривают с папой. Говорит, что скучает, очень любит, надеется, что скоро все закончится и мы приедем домой Алина Сухарева.

Каждый день Алина созванивается с мужем по видеосвязи. Глава семьи не работает. Сейчас он даже лишний раз не выходит из дома — говорит, в горячие точки забирают всех без разбора. Он очень хочет поскорее встретиться с семьей и увидеть подросшую дочь.

«Она очень быстро растет. Очень быстро что-то новое у нее появляется. Какие-то первые слова, первые шаги. Первые моменты, когда она встает, пытается за опору встать сама. Это такие моменты, которые хочется запомнить. Каждому папе, каждой маме увидеть это», — рассказала Алина.

Источник фото: телеканал «360»

Всего за время спецоперации РФ приняла свыше 500 тысяч беженцев. Поток приезжающих в Россию из Донбасса и с Украины не прекращается. В основном это женщины и дети. В подмосковных пунктах временного размещения нуждающимся предоставляют жилье, теплое питание и все необходимое для комфортного проживания.

У этих людей на родной земле остались близкие. Несмотря ни на что, семьи ждут воссоединения и возвращения домой.