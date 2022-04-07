Солдаты ВСУ растоптали Знамя Победы старушки, принявшей их за российских военных

Украинские военные поиздевались над старушкой, принявшей их за российских военных. Бабушка вышла встречать их со Знаменем Победы, но один из солдат забрал его и начал топтать ботинками. Все это они снимали на видео, которое появилось в Сети, написала газета «Известия».

В начале видео украинский каратель пристает к пожилому мужчине, которого просит произнести на камеру слова благодарности в адрес России. Дедушка сказал, что ничего говорить не будет. Затем к ним выходит старушка, держащая в руках Знамя Победы.

«Разверните вот эту тряпочку. Знамя разворачивайте, да-да», — сказал ей украинский военный.

Солдат просит старушку подойти поближе. Спрашивает ее, ждали ли они российские военных. Женщина отвечает, что «ждали» и «молились» за них и за весь народ. После этого украинец начинает доставать из пакета консервы. Она не хочет их брать, говорит, что солдатам нужнее. Затем военный протягивает ей пакет и забирает знамя. Признается, что они из ВСУ и на глазах женщины начинает топтать знамя. Она отдает пакет с продуктами обратно.

«За тот флаг, за который мои родители воевали», — сказала она им.

Беженка из ДНР ранее рассказала «360», что украинским силовикам еще в 2014 году отдали приказ вести огонь по мирным жителям в Донбассе.