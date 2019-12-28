Новый год в радость. Четыре простых шага к праздничному настроению

Перед Новым годом часто приходится решать такое количество рабочих проблем и вопросов, что становится немного до праздника. А совершенно не зимняя погода за окном окончательно сводит предвкушение главного зимнего торжества на нет. «360» собрал четыре простых совета, которые помогут создать новогоднее настроение.

Конкретизируем успехи

Психолог Андрей Зберовский рекомендовал приунывшим людям проанализировать год и, каким бы трудным он ни был, найти в нем успехи, то, чем можно гордиться, то, что радовало.

«Могут быть трудности, ошибки, что угодно. Нам важно найти плюсы, результаты. Нужно четко ответить себе: что вы рассчитываете получить от следующего года с точки зрения успехов. Будут они, не будут — не важно. Но если они в принципе возможны, нужно сказать себе: „Я прошелся по успехам в этом году, теперь я пойду к новым результатам, новым успехам в год следующий“», — пояснил «360» Зберовский.

Практически у любого человека каждый год бывают свершения, которыми он гордится. При размышлениях о них важна конкретика — если она будет, убежден психолог, праздничный настрой появится.

Зажигаем свечи

Дизайнер интерьеров Светлана Серова напомнила об опыте жителей скандинавских стран, которые даже днем в пасмурную погоду зажигают дома свечи. Их мягкий и теплый свет помогает создать в помещении уютную атмосферу праздника. Этому также способствуют разные ароматические саше или, например, ночники из мандариновой кожуры.

«Третье — это использование комфортного текстиля в подушках и пледах, чтобы дома чувствовать себя комфортно и уютно. Задача в том, чтобы задействовать все органы восприятия. Эти три простых принципа так или иначе заставят человека почувствовать себя более комфортно и настроиться на предстоящие новогодние праздники», — сказала она «360».

Выбираем яркое

Диетолог Екатерина Белова уверена, что новогоднее настроение зависит не столько от конкретных продуктов, сколько от антуража. Положительное влияние на настроение оказывают яркие продукты и блюда. Например, те же мандарины оранжевые, а это считается цветом радости.

«Они по всем показателям [подходит] с точки зрения нутрициологического состава — там есть и бета-каротин, и разные нутрицевтики, которые способствуют повышению настроения, есть еще серотонин [— гормон] радости. Он содержится в бананах, сыре, мясе и некоторых других белковых продуктах», — добавила «360» Белова.

Диетолог приветствует смешение в одной тарелке продуктов разных цветов. Примером такого блюда служит «селедка под шубой», выглядящая празднично из-за яркости и контрастности ингредиентов. Из легких, версий, взбодриться помогут пестрые овощные салаты и яркие диетические десерты. В Новый год, напомнила Белова, лучше не переедать, чтобы 1 января праздничное настроение не пропало.

Заимствуем настроение

Директор фирмы по организации праздников Илья Санаев посоветовал начинать создание хорошего настроения с поиска подарков в празднично украшенных торговых центрах. Как вариант, можно принять участие в благотворительных программах, поздравить детей-сирот. Когда человек что-то дарит, считает Санаев, у него возникают положительные эмоции.

Для самого празднования важно собрать хорошую компанию из любимых родственников и друзей или сходить к ним в гости. Обязательно нужно составить программу и подобрать соответствующую музыку. Ночью всем вместе или в одиночку, если не захочется ни с кем отмечать, можно отправиться на прогулку в центр города.

«Город сейчас красивый, можно пойти самому или с любимым человеком и устроить новогоднюю фотосессию. Посетить или заказать что-то новогоднее, например, есть новогодние лимузины, там даже есть Дед Мороз. Можно посетить какой-нибудь ресторан или заведение с развлекательной программой или [сходить] на новогодний фильм. Если новогоднего настроения нет, его нужно заимствовать там, где оно есть. Можно, например, заказать Деда Мороза», — добавил он.