Новый год в радость. Четыре простых шага к праздничному настроению
Конкретизируем успехи
Психолог Андрей Зберовский рекомендовал приунывшим людям проанализировать год и, каким бы трудным он ни был, найти в нем успехи, то, чем можно гордиться, то, что радовало.
«Могут быть трудности, ошибки, что угодно. Нам важно найти плюсы, результаты. Нужно четко ответить себе: что вы рассчитываете получить от следующего года с точки зрения успехов. Будут они, не будут — не важно. Но если они в принципе возможны, нужно сказать себе: „Я прошелся по успехам в этом году, теперь я пойду к новым результатам, новым успехам в год следующий“», — пояснил «360» Зберовский.
Практически у любого человека каждый год бывают свершения, которыми он гордится. При размышлениях о них важна конкретика — если она будет, убежден психолог, праздничный настрой появится.
Зажигаем свечи
Дизайнер интерьеров Светлана Серова напомнила об опыте жителей скандинавских стран, которые даже днем в пасмурную погоду зажигают дома свечи. Их мягкий и теплый свет помогает создать в помещении уютную атмосферу праздника. Этому также способствуют разные ароматические саше или, например, ночники из мандариновой кожуры.
«Третье — это использование комфортного текстиля в подушках и пледах, чтобы дома чувствовать себя комфортно и уютно. Задача в том, чтобы задействовать все органы восприятия. Эти три простых принципа так или иначе заставят человека почувствовать себя более комфортно и настроиться на предстоящие новогодние праздники», — сказала она «360».
Выбираем яркое
Диетолог Екатерина Белова уверена, что новогоднее настроение зависит не столько от конкретных продуктов, сколько от антуража. Положительное влияние на настроение оказывают яркие продукты и блюда. Например, те же мандарины оранжевые, а это считается цветом радости.
«Они по всем показателям [подходит] с точки зрения нутрициологического состава — там есть и бета-каротин, и разные нутрицевтики, которые способствуют повышению настроения, есть еще серотонин [— гормон] радости. Он содержится в бананах, сыре, мясе и некоторых других белковых продуктах», — добавила «360» Белова.
Диетолог приветствует смешение в одной тарелке продуктов разных цветов. Примером такого блюда служит «селедка под шубой», выглядящая празднично из-за яркости и контрастности ингредиентов. Из легких, версий, взбодриться помогут пестрые овощные салаты и яркие диетические десерты. В Новый год, напомнила Белова, лучше не переедать, чтобы 1 января праздничное настроение не пропало.
Заимствуем настроение
Директор фирмы по организации праздников Илья Санаев посоветовал начинать создание хорошего настроения с поиска подарков в празднично украшенных торговых центрах. Как вариант, можно принять участие в благотворительных программах, поздравить детей-сирот. Когда человек что-то дарит, считает Санаев, у него возникают положительные эмоции.
Для самого празднования важно собрать хорошую компанию из любимых родственников и друзей или сходить к ним в гости. Обязательно нужно составить программу и подобрать соответствующую музыку. Ночью всем вместе или в одиночку, если не захочется ни с кем отмечать, можно отправиться на прогулку в центр города.
«Город сейчас красивый, можно пойти самому или с любимым человеком и устроить новогоднюю фотосессию. Посетить или заказать что-то новогоднее, например, есть новогодние лимузины, там даже есть Дед Мороз. Можно посетить какой-нибудь ресторан или заведение с развлекательной программой или [сходить] на новогодний фильм. Если новогоднего настроения нет, его нужно заимствовать там, где оно есть. Можно, например, заказать Деда Мороза», — добавил он.