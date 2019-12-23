Отметить Новый год без серьезных последствий. Специалисты дали 5 советов

Близится Новый год с его традиционными застольем, ночными гуляниями и запусками фейерверков. «360» собрал советы экспертов о том, как безопасно использовать салюты, что делать при переедании, алкогольном или пищевом отравлениях.

Переедание

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что если после новогоднего пиршества у человека возникают боли в животе, рвотные позывы, головокружение и слабость нужно — обратиться к медикам. Это может быть приступом желчной колики или, например, обострение панкреатита или острый панкреатит. Поскольку поджелудочная железа сильно реагирует на повышенное содержание белков, жиров и простых сахаров в пище.

До приезда медиков нужно прекратить есть и пить. Не принимать лекарства, чтобы не «смазать» симптоматику воспалительного процесса в брюшной полости.

Если человек просто объелся, ощущает «переполненность», то тоже нужно прекратить есть и выпить ферментный препарат. Он поможет организму справиться с чрезмерной пищевой нагрузкой. Если возникла изжога, стоит принять какой-нибудь антацид.

Пищевое отравление

Токсины накапливаются в блюдах, даже если они в холодильнике и выглядят нормально. Источник фото: РИА «Новости»

Завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров пояснил, что то, что в обиходе называют «отравлением», на самом деле — пищевая токсикоинфекция. Вырабатываемые бактериями токсины,накапливаются в готовых блюдах, даже если они стоят в холодильнике и выглядят нормально. Попадая в организм, бактерии продолжают выработку токсинов. Через несколько часов у человека возникает рвота, поднимается температура, начинаются схваткообразные боли в животе, затем понос.

«При токсикоинфекции не нужно пытаться останавливать понос и рвоту. Вместе с ними уходят и возбудитель, и его токсины. Организм так очищается, нужно просто компенсаторно пить как можно больше жидкости: глюкозо-солевых растворов, которые продаются в аптеке. В крайнем случае „Боржоми“, „Ессентуки“, минеральные солоноватые воды», — пояснил Никифоров.

Можно принять активированный уголь, «Энтеросгель» или другие сорбенты. Хуже от них не будет, но и считать их панацеей не стоит. Если за несколько часов симптомы не уходят нужно звонить врачу.

Алкогольная интоксикация

Выпив суррогат, пояснил врач-токсиколог Хугас Поркшеян, человек сначала ощущает опьянение, затем не приходит в себя, у него возникает нарушение сознания, начинаются проблемы с внутренними органами и системами. Но истинных суррогатов в магазинах практически не встретишь, скорее можно купить некачественное спиртное с допустимым превышением сивушных масел или метилового спирта.

Большую роль играет количество выпитого. Даже если человек перебрал качественного алкоголя и проявляет неадекватность, уснул и несколько часов не просыпается, есть нарушение дыхания, посинение — это алкогольная интоксикация и повод для срочного вызова скорой.

Пиротехника

В магазине нужно спрашивать сертификат завода-изготовителя. Источник фото: РИА «Новости»

Пиротехнику необходимо приобретать только в сертифицированном магазине, рассказал майор внутренней службы, старший инспектор 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС России по Москве Иван Ерошкин. При покупке нужно проверить срок годности и целостность упаковки: чтобы не было вмятин или разрывов. Попросить продавца показать сертификат завода-изготовителя.

Для безопасного запуска фейерверков в Москве организовывают специальные площадки. Их адреса можно посмотреть на сайте mos.ru. Запуская салют, нужно соблюдать указанные на коробке меры предосторожности и отойти на безопасное расстояние.

«Категорически запрещается держать фейерверк в руках, наклоняться над работающим пиротехническим изделием, производить запуск в направлении людей, рядом с деревьями, проводами, ветхими строениями», — добавил Ерошкин.

Обморожение

Обморожение бывает четырех степеней. При первой у человека белеет и краснеет кожа, в месте поражения ощущается жжение, возникает покалывание с чувством онемения, незначительная боль, кожный зуд. В этом случае человеку можно оказать первую помощь, а затем показать врачу.

«Нужно увести человека с холода, снять с него мокрую одежду, если он упал в водоем. Растирать обмороженные участки нельзя, можно вызвать болевой синдром. Нужно постепенно отогревать их теплой водой. Согреваясь замерзшие участки покраснеют и немного отекут. Обязательно напоить теплым чаем, лучше с имбирем. И одеть пострадавшего в теплую и приятную к телу одежду и носки», — сказал Ерошкин.