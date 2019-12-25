«Яндекс» назвал самые популярные новогодние подарки

Сервис «Яндекс.Маркет» рассказал, какие вещи пользуются большой популярностью перед Новым годом. Среди несезонных товаров в декабре чаще всего покупали наборы для рисования.

Так, спрос на них вырос в 2,7 раза по сравнению с ноябрем. В целом люди стали оставлять больше денег в магазинах товаров для хобби. Средний чек покупателя составил 3062 рубля.

Вторыми по популярности товарами оказались радиоуправляемые игрушки. В декабря пользователи в 2,5 раза переходили на интернет-сайты с подобными товарами. На третьем месте — роботы и трансформеры. В топ-5 вошли настольные наборы для игры в хоккей, футбол, бильярд и подарочные наборы.

Также спросом в этом году пользуются ювелирные украшения. С 1 по 22 декабря россияне заплатили за них на 51% больше, чем в ноябре. Средний чек — 6556 рублей. Традиционно популярными остаются магазины электроники. Там покупатели оставляли примерно около шести тысяч рублей. Чаще всего люди покупают электрические зубные щетки, умные колонки и фотоаппараты моментальной печати. Кроме того, без заказов не остались и онлайн-магазины косметики. В среднем там оставляли 3249 рублей.

Ранее эксперты рассказали о самых плохих подарках на Новый год. Среди них оказались календари, символы года и полотенца.