Россиянам рассказали, как безопасно запускать фейерверки в бесснежный Новый год

Начало зимы выдалось в этом году достаточно теплым, поэтому до сих пор остается открытым вопрос, пойдет ли снег на Новый год. Одним из атрибутов праздника являются фейерверки. Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал «360», как запустить пиротехнику при отсутствии снега и не пострадать.

«Во-первых, нужно пользоваться пиротехникой, приобретенной в специализированных магазинах и имеющей соответствующие сертификаты», — отметил Кузнецов.

Он пояснил, что даже если утрамбовывать снег, любая контрафактная и некачественная пиротехника является источником повышенной опасности. Если вы купили проверенные фейерверки, а снега нет, то не стоит отчаиваться.

«Нигде не написано, что пиротехникой можно пользоваться только при наличии снежного покрова. Нет таких требований, но при этом есть рекомендации запускать пиротехнические изделия на расстоянии максимальном от человека, насколько это возможно», — заверил эксперт.

Таким образом, фейерверки нужно запускать на открытых пространствах, но пусковое устройство необходимо хорошо укрепить, чтобы оно не опрокинулось.

«Для этого подойдут любые подручные средства: палки, камни, какие-то строительные материалы или их отходы, естественный рельеф, то есть какие-то углубления в почве», — посоветовал Кузнецов.