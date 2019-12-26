Более половины россиян назвали 2019 год плохим

По результатам соцопроса, общая оценка года перед его завершением не изменилась по сравнению с 2018-м — большинство россиян назвали его негативным. Лишь 34% респондентов заявили, что уходящий год был хорошим.

В целом, россияне подошли к Новому году с хорошим настроением: 55% принявших участие в опросе чувствуют радость и ждут перемен к лучшему, 24% респондентов — спокойствие и уверенность. 20% россиян к концу года устали, по 10% испытывают грусть и волнение, а 8% — подошли к наступлению 2020 года с разочарованием в душе.

Также ВЦИОМ сообщил, что самыми резонансными событиями 2019 года стали улучшение обстановки в Сирии, выборы на Украине и встреча президента России Владимира Путина, ставшего политиком года, с украинским лидером Владимиром Зеленским. Большинство респондентов — 54% — оценивают уходящий год для себя и своей семьи в целом позитивно.

Встречать Новый год россияне по-прежнему предпочитают дома, с родными и близкими. 78% соотечественников никуда в праздничную ночь не пойдут, а останутся с семьей.