Новости утра 14 сентября: убийцу «колбасного короля» задержали, цены на пшеницу идут вверх и старт Met Gala

В Москве задержан организатор побега из истринского изолятора Александр Мавриди. Подозреваемых в убийстве и изнасиловании пенсионерок задержали под Сергиевым Посадом. Цены на пшеницу рекордно выросли, что может говорить о плохом урожае. В Велкобритании умерла мама Бориса Джонсона, а в Нью-Йорке стартовал оскар мира моды Met Gala. О главном к утру — в дайджесте «360».

Мавриди задержали

Убийцу «колбасного короля» Александра Мавриди задержали в Москве через месяц после побега. Он был один из пяти сбежавших из истринского ИВС. Беглого заключенного вычислили благодаря системе распознавания лиц. Камеры заметили Мавриди в одном из магазинов на Дубравной улице в московском районе Митино. Во время задержания Мавриди оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции.

Убийство пенсионерки

В Московской области задержали двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки. Тело пожилой женщины обнаружили 13 сентября в лесополосе неподалеку от СНТ «Магистраль-2». Ими оказались двое граждан одного из соседних государств. Мигрантов задержали под Сергиевым Посадом.

Цены на пшеницу выросли

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордной отметки. Стоимость равна303 долларам за тонну. Такая сумма стала рекордной за последние семь лет. Специалисты считают, что уровень стоимости поддерживают опасения, касающиеся низкого урожая в стране. Также на ситуации сказывается слабопредсказуемая экспортная пошлина.

Умерла мама Бориса Джонсона

В Лондоне скончалась мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Известной художнице Шарлотте Джонсон-Вал было 79 лет. Для своего сына она была «высшим авторитетом» в семье. Британский политик рассказывал, как его мама объяснила ему, что каждая человеческая жизнь имеет равную ценность.

Старт Met Gala

Самое громкое событие мира моды стартовало в Нью-Йорке 14 сентября. Свои наряды на ковровой дорожке демонстрируют актеры, модели и другие знаменитости. Все они приехали на ежегодный бал Института костюма Met Gala. В прошлом году бал отменили из-за пандемии, поэтому в этом году к нему готовились тщательно. В этот раз бал посвящен американской моде, а официальным дресс-кодом стала «Американская независимость».