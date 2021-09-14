Экспортные цены на российскую пшеницу стали рекордными

Экспортная стоимость российской пшеницы достигла 303 долларов за тонну. Такая сумма стала рекордной за последние семь лет. Об этом заявила аналитическая компания «Совэкон».

«На прошлой неделе экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина в 12,5% продолжили расти. Средние котировки в глубоководных портах укрепились на два доллара, до 303 долларов за тонну. Это новый максимум для последних семи лет», — сообщили в компании.

По словам специалистов, уровень стоимости поддерживают опасения, касающиеся низкого урожая в стране. Также на ситуации сказывается слабопредсказуемая экспортная пошлина.

Аналитики оценили экспорт российской пшеницы в 33,9 миллиона тонн по итогам текущего сезона. Они полагают, что экспорт может снизиться до минимальных показателей сезона 2016–2017 годов. Тогда удалось вывезти 27,8 миллиона тонн пшеницы.

Согласно прогнозам Минсельхоза, сбор зерна составит 127,4 миллиона тонн, а экспорта — 49 миллиона тонн. Последняя цифра будет включать 37,6 миллиона тонн пшеницы.

В середине августа Минсельхоз США заявил о резком уменьшении урожая пшеницы в России. Ведомство снизило оценки с 85 миллионов до 72,5 миллиона тонн пшеницы (без учета Крыма).