Билли Айлиш, Том Форд и Мэйси Уильямс на Met Gala 2021. Как проходит главное событие мира моды

Самое громкое событие мира моды стартовало в Нью-Йорке в ночь на 14 сентября. Свои наряды на ковровой дорожке демонстрируют актеры, модели и другие знаменитости. Все они приехали на ежегодный бал Института костюма Met Gala.

Благотворительный бал с 1995 года открывает модную выставку в Метрополитен-музее. Мероприятие является самым главным в индустрии моды. В 2020 году бал отменили из-за пандемии, поэтому в этом году к Met Gala особенно готовились. В этот раз бал посвящен американской моде. Официальным дресс-кодом стала «Американская независимость».

Гостей мероприятия встречал оркестр в белых, синих и красных костюмах. Музыканты играли на барабанах, трубах и других музыкальных инструментах. Перед ними акробатический номер исполняла гимнастка Ниа Деннис.

Одной из первых на балу появилась председатель Met Gala и главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Она предстала перед многочисленными камерами в платье, созданном американским модельером Оскаром де ла Рентой.

Мероприятие посетила и дочь главреда издания Би Шаффер, которая совсем скоро станет матерью. Для бала она выбрала пышное платье в пол.

Еще одной гостьей Met Gala стала популярная певица Билли Айлиш. Исполнительница надела наряд со шлейфом от де ла Ренты.

Американский актер Тимоти Шаламе выбрал образ из психологического триллера «Забавные игры». Для фотосессии он даже выбрал характерную позу.

Член Палаты представителей США Кэролин Малони решила облачиться в феминистическое платье-шарф. На ткани был написан призыв установить равные права для женщин.

Актриса Никола Пельтц выбрала длинное розовое платье от Valentino. На балу она появилась с моделью Бруклином Бекхэмом. Молодой человек был в черном костюме с галстуком.

На блогере Эмме Чемберлен красовалось платье от Louis Vuitton. Девушка стала известна благодаря видео на своем YoTube-канале.

Звезда «Игр престолов» Мэйси Уильямс решила нарядиться во все черное.

Дизайнер Том Форд не захотел изменять своему бренду, придя в костюме производства собственной компании.

Актриса Джулия Гарнер выбрала для благотворительного бала полупрозрачное платье от Stella McCartney.

Весьма необычный наряд оказался у актера Дэна Леви. Оцените сами.

Рэпер Lil Nas X устроил целое представление перед фотографами. Сначала он позировал в объемной мантии, под которой оказались золотые доспехи.

В конечном итоге исполнитель остался в обтягивающем комбинезоне.

Актер Ченнинг Татум решил отказаться от экстравагантности, выбрав классический черный костюм с бабочкой.