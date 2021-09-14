Двух иностранцев задержали по делу об убийстве и изнасиловании подмосковной пенсионерки

В Московской области задержали двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки. Тело пожилой женщины обнаружили 13 сентября в лесополосе неподалеку от СНТ «Магистраль-2».

Установить подозреваемых в совершении преступления удалось по горячим следам, рассказала старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств.

«В настоящее время с подозреваемыми работает следователь. В обязательном порядке СК проверит законность нахождения подозреваемых на территории РФ, а также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранцев на территории России», — подчеркнули в региональном ведомстве.

Следствием уже назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая.

В ходе расследования проверят информацию, распространенную в СМИ, о причастности подозреваемых к совершению иных преступлений.

В селе Бужаниново, где все произошло, жители потребовали наказать убийц. Информация об этом появилась в соцсетях.