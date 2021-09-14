Умерла мать Бориса Джонсона

В Лондоне скончалась мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Известной художнице Шарлотте Джонсон-Вал было 79 лет, сообщила газета The Telegraph.

Мать Джонсона ушла из жизни «внезапно и мирно». Для своего сына, вспомнил телеканал Sky News, она была «высшим авторитетом» в семье.

Сам британский политик рассказывал, что Джонсон-Вал объяснила ему, что каждая человеческая жизнь имеет равную ценность.

Соболезнования Джонсону уже выразили коллеги. Причина смерти его матери официально не называется. По данным Independent, пожилая женщина страдала болезнью Паркинсона. Диагноз поставили, когда Шарлотте Джонсон-Вал было 40.