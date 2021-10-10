Новости утра 10 октября: трагедия в Большом театре, позиция талибов по США, Азовское море в медузах

Артиста убило декорацией во время спектакля в Большом театре. Попытка самосожжения произошла в Москве. Азовское море медузы превратили в желе. Талибы* отказались сотрудничать с США против экстремистов. Крупная авария в Сергиевом-Посаде, погибли дети. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Трагедия в Большом театре

На сцене Большого театра во время спектакля артиста убило декорацией. Коллеги говорят, что он не успел вовремя отойти от места, на которое опускалась увесистая конструкция. Она ударила мужчину по голове, убив его на месте. Проверку организовали прокуратура и Следком.

Азовское море в медузах

Жители города Ейска пожаловались на настоящее нашествие медуз. Тысячи ядовитых корнеротов буквально заполонили Азовское море у пляжей. Жители говорят, что вода по своей консистенции уже напоминает желе. Причем некоторые из медуз могут быть неживыми, они лежат на дне.

Авария в Сергиевом-Посаде

В Сергиевом-Посаде произошла крупная авария, в которой погибли дети. Там столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали три человека — двое детей и взрослый. Жертвами дорожного происшествия стали трое детей.

Самосожжение в Москве

В Москве неизвестный мужчина попытался устроить акт самосожжения на лестничной площадке. В итоге он остался жив, ему оказывают помощь медики. О том, в каком мужчина состоянии, пока ничего не сообщается. Площадь возгорания одежды составила 0,5 квадратного метра.

Талибы* не сотрудничают с США

Руководство талибов* отказалось сотрудничать с США по противодействию экстремистам. Власти Афганистана сообщили, что такая возможность для них полностью исключена. Эксперты предполагали, что позиция талибов* по Вашингтону будет более мягкой. Но они категорично отказались сотрудничать по сдерживанию группировок в Афганистане.

Пожар в Кургане

В Кургане в ночь на воскресенье, 10 октября, произошел смертельный пожар. В огне, который вспыхнул в частном жилом доме, погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.