Талибы отказались сотрудничать с США против экстремистов

Руководство правительства «Талибана»* заняло бескомпромиссную позицию в отношении сотрудничества с США по сдерживанию экстремистских группировок в Афганистане. Власти полностью исключили такую возможность накануне первых прямых переговоров с Вашингтоном после ухода американцев из страны в августе.

Встреча началась в эти выходные в столице Катара Дохе, сообщил канал Foxnews. Известно, что на саммите будут обсуждаться обуздание экстремистов и эвакуация иностранных граждан. Ожидалось, что талибы* продемонстрируют большую гибкость.

Однако политический представитель «Талибана»* Сухайль Шахин заявил, что Кабул не будет сотрудничать с Вашингтоном в сдерживании «Исламского государства»** (ИГ).

Вашингтон перед началом саммита ясно дал понять, что переговоры не означают признания нового правительства Афганистана.

Уже известно, что талибы* попросили США снять блокировку резервов афганского Центрального банка, чтобы предотвратить экономический кризис. Американские официальные лица пока ничего о ходе переговоров не сообщали.

Накануне в мечети Сеид-Абад в Кундузе произошел взрыв. В результате действий террориста-смертника погибли 48 человек и были ранены 143. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ**.

*, ** — террористические организации, запрещены в России.