Артист погиб во время представления в Большом театре. Главное

Во время оперы «Садко» в Большом театре погиб один из артистов миманса. Он скончался от удара по голове — на него опустилась декорация. Коллеги пытались предупредить мужчину, но он не услышал их из-за шума. «360» собрал главное, что известно о случившемся к этому часу.

Версии случившегося

Изначально СМИ сообщали, что декорация упала на голову актеру. Но потом очевидцы рассказали, что никакого падения или обрыва не было — конструкция опускалась вполне штатно, как и на каждом спектакле.

Все слухи развеяло опубликованное «Известиями» видео: на нем явно видно, что декорация не рухнула, а поменялась достаточно медленно. Она опускалась со скоростью 1,5–2 метра в секунду, поэтому у актера было довольно мало времени, чтобы отреагировать. Telegram-канал Shot отметил, что актер должен был вынести стул на сцену и отойти вправо или влево, однако он сделал шаг назад — и оказался прямо под декорацией, которая уже двигалась вниз.

На кадрах видно, как актеры сразу же бросают постановку и подают знаки сотрудникам сцены, что там придавило человека. Было уже поздно: мужчина погиб до приезда врачей после удара по голове.

«Спектакль закончился трагедией. Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: „Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!“» — рассказал один из очевидцев.

Зрители позже признались, что поначалу не поняли, что произошло. Во-первых, что творится в самой глубине сцены, им просто было не видно. Во-вторых, многие подумали, что все крики — просто часть постановки. Но потом внезапно закрыли занавес и объявили антракт.

Личность погибшего

Известно, что на сцене Большого театра умер артист миманса, он участвовал в работе сценического мимического ансамбля. По данным ТАСС, жертвой стал 38-летний Евгений Кулеш, но официального подтверждения этой информации пока нет. Актер служил в прославленном театре с 2002 года, его профессионализм явно невозможно ставить под сомнение.

Источники рассказали, что артист, вероятно, перепутал на сцене, куда ему нужно идти. Надо было продвинуться в сторону зрителей, ближе к авансцене, а он почему-то пошел назад. Находиться в глубине сцены в тот момент было очень опасно по техническим причинам, но актер этого не учел.

Реакция

Со сцены послышались крики о том, что нужно останавливать действие и вызывать скорую. Спектакль был моментально прерван. Находившихся в замешательстве зрителей попросили оперативно покинуть зал.

«Мы все подумали, что это было задумано, но потом закрыли занавес, объявили антракт и минут через 20–30 отменили представление. Один из главных героев — наверное, это был Садко — подошел к месту трагедии и сразу отошел, закрыв рот рукой, и было ощущение, что его сейчас стошнит», — сообщили очевидцы.

На место прибыли следователи, которым теперь предстоит выяснить причины случившегося. В администрации Большого театра пообещали зрителям, что прерванная опера «Садко» будет дана в другой день. Те, кто не хочет посещать театр позже, могут получить обратно деньги за билеты.

По факту произошедшего уже начал проверку Следственный комитет. Также проверять ситуацию будут в столичной прокуратуре.

«На месте находится и. о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены прокуратурой Москвы на контроль», — сообщило надзорное ведомство.

В самом Большом театре факт трагедии сразу же подтвердили. В администрации добавили, что тесно сотрудничают со следствием и приводят им все данные, которые необходимы для выяснения причин трагедии.