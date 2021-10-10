Возбуждено уголовное дело о гибели 4 человек на пожаре в Кургане

Региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела после пожара, случившегося в ночь на 10 октября в частном доме в Кургане на улице Урожайной. В пламени погибли две женщины и двое детей. Был госпитализирован мужчина.

Пресс-служба ведомства сообщила, что погибшие жили в сгоревшем доме.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырех человек: двух женщин, 1958 и 1979 годов рождения, и двух детей, 2013 и 2008 годов рождения. Мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован», — сообщило ведомство.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Сейчас место происшествия осматривается, для установления причины гибели людей назначены экспертиз. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

В ночь на 10 октября на нефтебазе в Рузском районе загорелось нежилое здание. По предварительным данным, вспыхнула цистерна с 30 тоннами топлива. Сейчас пожар протушен, осуществляется проливка конструкций.