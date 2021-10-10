Медузы превратили в желе Азовское море под Ейском

Тысячи ядовитых медуз-корнеротов собрались на пляжах Азовского моря около Ейска. Жители города пожаловались, что они превратили воду в желе. Массовые скопления медуз замечены на дне. Причем некоторые из них не подают признаков жизни.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, горожане насмешливо предположили, что морские животные приплыли к берегу зимовать.

Корнероты могут скорее напугать размерами, чем больно ужалить, уточнило издание «МИР-24». Чаще всего они собираются летом около косы Долгой. Почему они прибыли сюда осенью, ученые пока не знают.

Ранее стало известно, что медузы-корнероты сорвали туристический сезон на украинском побережье Азовского моря. Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух обвинил в их поведении Россию и потребовал денежной компенсации за понесенные убытки и упущенную коммерческую прибыль.