Вакцина может не понадобиться

«Думаю, надо дождаться сначала самой вакцины от коронавируса, а потом уже говорить, какая она будет — обязательная или нет. Мы пока даже не знаем, как долго сохраняется иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции. Пока я не могу сказать, насколько будет эффективна и безопасна эта вакцина, потому что пока никакой вакцины у нас нет. Все на стадии разработки», — заявила в разговоре с «360» врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

По ее словам, неизвестно пока, и насколько в принципе будет нужна эта прививка. Вполне вероятно, что ситуация будет схожа с той, которая была с птичьим гриппом. Тогда болезнь просто прошла — вакцина не понадобилась.

Правда, ученые утверждают, что коронавирус останется с нам на постоянной основе. Однако, отметила Скорпилева, возможно люди будут болеть COVID-19 в легкой форме.

К сожалению, история пока очень короткая. Вирус как бы набирает сначала определенную силу: начинает с чуть более легких заболеваний, потом возникают чуть более тяжелые, потом тяжелее, потом снова переходит к легким. Может, мы будет болеть им, просто как банальной вирусной инфекцией Зоя Скорпилева врач-иммунолог.

Почему боятся прививок?

Зоя Скорпилева уверена, что люди боятся прививок, потому что «черпают информацию не там, где надо». Как относиться к вакцинации, дело каждого, добавила врач. По ее мнению, родители решают за своих детей не делать прививку, потому что «у кого-то там, где-то там кто-то тяжело перенес» вакцину, однако доказательств этого нет.

Кричат: «Зачем нам эта прививка, когда никаких инфекций нет?» Так их и нет, благодаря тому, что мы проводим вакцинацию. От некоторых болезней вакцинация проводится уже больше 100 лет. За последние восемь лет ни одного летального исхода от гриппа у вакцинированных не зарегистрировано, как и тяжелых форм гриппа Зоя Скорпилева врач-иммунолог.

Грамотные люди, считает собеседница «360», прививки делают. Именно эта часть населения как раз сейчас очень переживает по поводу приостановки плановой вакцинации из-за COVID-19. Ведь теперь идет рост заболеваемости, например, кори.

«Думаю, если вы сделаете прививку, а кто-то в окружении — нет, это будет проблема того, кто не сделает. Вы будете защищены. Но надо все равно посмотреть, конечно, нужна будет эта прививка или нет. Кричать заранее: „Мы не будем это делать! А зачем оно нам надо?“ Не вижу смысла в этом», — заключила врач.