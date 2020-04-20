Вирусолог назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса

Люди, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно являются носителями, осуществляющими, по сути, функции вакцины. Так считает академик РАН Феликс Ершов.

Академик отметил, что таких людей нельзя считать больными. Эти граждане составляют группу тех, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих, объяснил Ершов в беседе с НСН. По оценке специалиста, в России таких людей порядка 50% от общего числа носителей вируса. В основном это молодые люди и дети.

«Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболеваний», — объяснил Ершов. Он также добавил, что этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций.

При этом академик подчеркнул, что выполнять установленные санитарные предписания все равно необходимо.

«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость — она не носит взрывной характер. Медицинские службы и так перегружены», — отметил Ершов.

По его словам, людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. «Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой», — добавил Ершов.

Сейчас в России выявлен коронавирус более чем у 42 тысяч человек. Выздороветь после COVID-19 смог 3291 пациент. Скончались больше 360 человек.

Несколько часов назад оперативный штаб сообщил о смерти 28 пациентов с положительным тестом на коронавирус в Москве. Умершим от 44 до 98 лет. У большинства из них имелись сопутствующие заболевания. Среди них: гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое из них страдали сахарным диабетом. Еще у двоих наблюдался хронический бронхит. У всех пациентов была подтверждена пневмония.