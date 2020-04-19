Почти половина новых пациентов с коронавирусом в России болеет бессимптомно

Около 43% случаев коронавируса, обнаруженных в России за последние сутки, протекает бессимптомно. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Такие пациенты чувствуют себя хорошо и выглядят здоровыми, но могут заразить других. Чаще всего без симптомов болеют молодые люди, дети и подростки.

Ранее стало известно, что в Москве также становится все больше людей, которые переносят COVID-19 без каких-либо симптомов. Количество таких пациентов выросло с 40% до 60%. Главная задача состоит в их изоляции, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Ранее академик РАН рассказал, что Россию может накрыть вторая вспышка коронавируса. Она будет слабее нынешней. Инфекция вернется, если не будет профилактической вакцины. Ученый добавил, что пока нельзя сказать, когда это может произойти. Все зависит от особенностей вируса, жизни отдельной популяции и системы здравоохранения.

Стало известно, что жителям Татарстана запретили заходить в магазины и пользоваться общественным транспортом без масок или респираторов. Ограничение начнет действовать с 20 апреля.