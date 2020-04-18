Генсек ООН предложил создать коалицию для разработки вакцины от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны создать глобальную коалицию для создания вакцины от коронавируса нового типа.

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19, которая должна стать доступной и доступной для всех и везде. Это должно рассматриваться как глобальное общественное благо», — написал он на своей странице в Twitter.

Всего количество инфицированных 2019-nCoV уже достигло 2 214 861 человека, а 564 тысячам пациентов удалось выздороветь. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.

Лидерами по числу подтвержденных случаев заражения по-прежнему остаются США (684 920), Испания (188 093), Италия (172 434) и Франция (147 121).

Россия расположилась на 13-м месте, по последним данным в стране 32 тысячи зараженных и 273 скончавшихся.