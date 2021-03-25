Неудобный Путин. Равнодушие президента России задело Запад и Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Владимира Путина не интересует мнение Запада о нем. В своих высказываниях о российском лидере он был дипломатичнее Байдена. По словам экспертов, Трюдо подтвердил: Путин пугает Запад и является для них неудобным политиком.

В интервью для радиостанции SiriusXM Трюдо прокомментировал высказывания Байдена по поводу Путина.

«Я уверен, что Путин несет ответственность за разные ужасные вещи, потому что его поведение продолжает это демонстрировать», — сказал он.

Однако он не стал заходить так далеко, как президент США Джо Байден, который назвал российского лидера «убийцей». Трюдо подчеркнул, что у него нет информации по этому поводу, чтобы делать подобные заявления.

Премьер-министр также заявил, что за время редких встреч с Путиным на международных форумах за последние пять лет у него сложилось такое впечатление, что «он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно, в любой момент».

«Его не особенно интересует, что думает о нем западный мир или Канада», — добавил Трюдо.

Не забыл о дипломатии

Политолог Эндрю Корыбко отметил в разговоре с «360», что Трюдо действительно был гораздо дипломатичнее Байдена. Возможно, это связано с тем, что канадский премьер пытается надавить на Китай, а не на Россию. Это показывает небольшую разницу в политике Канады и США сейчас.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт же считает, что сыграл роль и возраст канадского премьера.

«Трюдо, в отличие от Байдена, намного моложе. И я думаю, что он понимает, что ему, возможно, придется некоторое время работать и общаться с представителем такой огромной страны, как Россия. Поэтому он выбрал более дипломатичный посыл», — сказал немецкий депутат.

Политический обозреватель Наталия Елисеева посчитала, что Трюдо был аккуратен в своих словах, потому что говорил и с позиции премьер-министра, и с позиции человека, понимающего, что за свои слова придется нести ответственность.

При этом нельзя сказать, что высказывания по тону сильно отличались от Байдена. Трюдо все равно попытался изобразить Владимира Путина в негативном и устрашающем ключе. По словам политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, это неудивительно, ведь Канада всегда была «комнатной болонкой США» — то есть во всех отношениях она повторяет действия соседа.

Неудобный политик

Елисеева предложила обратить внимание на тезис о том, что Путина не интересует мнение Запада. Во-первых, почему его это вообще должно волновать? Россия — суверенное государство, действующее в своих интересах. И интересы Запада в эту концепцию не вписываются.

Во-вторых, своими словами Трюдо подтвердил тезис о том, что Путин неудобен Западу.

«Они привыкли, что ряд стран учитывает интересы непосредственно США, некоторых ключевых стран ЕС и той же Канады. Россия в эту сложившуюся парадигму не вписывается. Поэтому Путин всегда для них будет неудобным», — отметила политолог.

По мнению Гердта, западные страны мечтают увидеть российского президента зависимым от их мнения. Но он ставит интересы своей страны и своего народа выше «идеологических мультиглобальных толерастических идей, которыми живет западный мир, в том числе и Канада».

«Он независимый человек и гордый патриот. Путин не станет поддаваться иностранному давлению только для того, чтобы заслужить фальшивые аплодисменты со стороны других стран, когда это может поставить под угрозу интересы его родины», — заключил Корыбко.

Этим и вызваны постоянные попытки демонизировать образ Путина. Если он отказывается прогибаться сам, то лидеры пытаются выставить его всемирным злом в глазах общественности. Обвинения, санкции и постоянное давление — все это делается с целью сломить независимость России.

Ордуханян подчеркнул, что эти попытки не увенчаются успехом. У России немного иной масштаб и ореол обитания, а потому на такие выкрики она внимания не обращает. Существует всего несколько стран, к чьим высказываниям России стоит прислушиваться, и Канада в их число не входит.

«Китай, Индия, Иран, по всей видимости Турция, Германия и Италия — это группа стран, с которой мы работаем. Мы общаемся с теми, с кем можно вести диалог. У нас с Турцией по многим вопросам не совпадают взгляды, но у нас есть диалог», — сказал собеседник «360».

Еще России приходится обращать внимание на США, потому что это ее геополитический противник.

Политолог заключил, что на Западе Путина и Россию боятся, и это хорошо. Элита боится — простые люди уважают.