Путин идеально ответил Байдену. Это подтвердила реакция мировых политиков

Ответ Владимира Путина на безосновательные обвинения Джо Байдена моментально привлек внимание иностранных политиков и СМИ. Одних слова российского лидера впечатлили, другие умудрились неверно их перевести.

Джо Байден дал интервью каналу ABC, в котором журналист поинтересовался, считает ли глава США Владимира Путина «убийцей». Американский президент ответил утвердительно. Российский лидер не заставил себя ждать и прокомментировал ситуацию.

Он пожелал коллеге здоровья, а затем отметил: «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим. <…> Кто так обзывается, тот так и называется».

Реакция политиков

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского коллегу. По его мнению, это заявление не подобает главе государства, сообщило агентство Anadolu. Реакцию Владимира Путина же Эрдоган назвал талантливой.

«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин — прим. ред.) очень умный и дал роскошный ответ», — заявил турецкий лидер.

Также Владимир Путин напомнил некоторые неприглядные моменты из истории США. Речь зашла о рабстве и нынешнем положении темнокожих в Штатах.

«Освоение европейцами Американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят. <…> Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий. Все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Откуда взялось бы движение Black Lives Matter», — подчеркнул президент.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после этих слов Владимира Путина признала необходимость «саморефлексии» в США. Об этом она заявила в эфире телеканала MSNBC.

«Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной», — отметила представитель Белого дома.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео также косвенно поддержал российского лидера, раскритиковав заявление Байдена.

«Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех», — пояснил Помпео.

Неправильный перевод фразы Путина

Иностранные СМИ не могли обойти вниманием заявление Владимира Путина. Правда, при этом многие международные СМИ дали искаженный перевод поговорки, которую использовал российский лидер. Так в Bloomberg, Reuters, AFP, а также в Financial Times фразу «кто как обзывается, тот так и называется», перевели как: it takes one to know one, что означает «рыбак рыбака видит издалека».

Это полностью исказило смысл сказанного президентом России. Создалось ощущение, что Владимир Путин согласился с высказыванием американского коллеги. При этом максимально приближенным переводом считают I am rubber, you are glue. Bounces off me and sticks to you, что переводится как «я резина, ты клей, отскакивает от меня и прилипает к тебе».