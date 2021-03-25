Трюдо заявил, что Путину не интересно мнение Запада о нем

Канадский премьер Джастин Трюдо считает, что российского лидера Владимира Путина не особенно интересует то, что о нем думают на Западе. Трюдо заявил об этом, комментируя резкие высказывания в адрес Путина со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщил сайт телеканала France 24.

«За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент. Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада», — сказал Трюдо в интервью радиостанции SiriusXM.

Трюдо признался, что, в отличие от Байдена, не стал бы заходить так далеко, чтобы называть президента России «убийцей». По словам премьер-министра Канады, он не обладает такой информацией, чтобы делать подобные заявления.

Американский президент Джо Байден на прошлой неделе в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин «ответит» за вмешательство в выборы. Байдена также спросили, считает ли он Путина «убийцей», на что глава Белого дома дал утвердительный ответ.

Президент РФ в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил продолжить дискуссию в прямом эфире. Однако в Вашингтоне от этого отказались. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что американская сторона не проявила готовности к диалогу.

Бывшая помощница Байдена Тара Рид ранее назвала реакцию Путина на слова Байдена спокойной и взвешенной. Она также сравнила президента России со львом.

Американист Павел Шариков ранее в беседе с «360» заявил, что США не станут извиняться за слова Байдена о Путине. Политолог высказал мнение, что в Вашингтоне все же попытаются избежать эскалации в отношениях с Москвой.