Дипломатия ковбоев. Американцы сделали нормой в политике этикет «страшного гогота»

Сначала Джо Байден дал интервью, в котором попытался оскорбить президента России Владимира Путина. Теперь делегация Китая обвинила американские власти в недружелюбном приеме и нарушении дипломатического этикета в Анкоридже. Эксперты объясняют это тем, что этикет давно ушел на второй план и власти США работают на своего внутреннего избирателя.

За последние годы американская дипломатия претерпела значительные изменения. Когда к власти пришел Дональд Трамп, правила международной игры изменились. Тогдашний президент США не стеснялся грубых выражений, а своих противников критиковал в Twitter. Например, в 2017 году он, не дожидаясь окончания дипломатического приема, покинул саммит АТЭС. А уже в 2020-м коронавирус именовал китайским вирусом. Трамп ушел, а нормы этикета так и не вернулись.

Из последних значимых событий можно выделить нашумевшее интервью Джо Байдена, в котором он признал, что считает президента России «убийцей». Вписывается ли это в каноны дипломатической этики? Нет, и его слова уже успели осудить в российском правительстве.

Не прошло и недели, как назревает еще один политический скандал. Китайская делегация приехала в Анкоридж, чтобы провести переговоры с американцами. Вместо этого, по их словам, получили холодный прием, разговоры свысока и необоснованные атаки и обвинения в адрес своей внешней и внутренней политики. США обвинили Китай в игре на публику и превышении лимита во вступительной речи. Она должна была длиться не более двух минут, а в итоге все затянулась на час.

Ситуации разные, но есть в них одна константа: неумение США держаться в рамках дипломатического этикета.

Все стало публичным

По мнению политолога и журналиста-международника Федора Лукьянова, в современном мире почти не осталось никакого дипломатического этикета. Его соблюдают на низовом уровне, когда проводятся именно дипломатические приемы, где профессиональные дипломаты общаются на предметные темы. А на высоком уровне об этом уже забыли.

Раньше дипломатия и отношения на высших уровнях были кастовыми сегментами. Специально обученные люди по строгим канонам решали вопросы и выясняли отношения. Остальные же оставались в неведении. Теперь власти, наоборот, работают на публику и своего потенциального избирателя. Внешняя политика больше не скрыта от глаз народа, и тактика властей в ней тоже влияет на настроение общественности.

Бывший дипломат и ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО Виктор Мизин тоже отметил — зачастую политики думают, что такое поведение может понравиться их внутреннему электорату.

«Произвести впечатление на аудиторию становится главной задачей. Боле важной, чем поддержание пристойных отношений. В случае с США это стало особенно актуально. Классическая дипломатия уже исчезает как класс», — заключил Лукьянов.

Отсутствие культуры

По словам Мизина, даже в пик холодной войны переговоры с американцами в Женеве проходили более цивильно и уважительно. Стороны считались с профессионализмом коллег и даже обменивались улыбками. То, что происходит сейчас, и лексика, которая мелькает в СМИ, в те годы были немыслимы.

«Если была критика в адрес страны, то всегда подчеркивалось, что критика шла в отношении всего режима, а не конкретных лиц», — отметил бывший дипломат.

По его мнению, такое падение американской дипломатической культуры связано с несколькими факторами. С одной стороны, американцы изначально отставали в этих вопросах от той же России. Когда они образовывались как нация, в Санкт-Петербурге строили дворцы. С тех пор за США остался комплекс определенной неполноценности.

Мы всегда знали в ООН, что с американскими дипломатами разговаривать не о чем. Если ты хочешь узнать что-то о позиции так называемых западников, то иди к традиционным англичанам или французам. Но к американцам идти было бесполезно Виктор Мизин бывший дипломат.

В некотором смысле их резкое поведение на политической арене говорит и об отсутствии воспитания. По словам эксперта, американцев всегда легко было узнать в кафе. Они сидели за тем столом, откуда раздавался «страшный гогот», в то время как другие тихо общались, чтобы не мешать людям. Такая манера общения перешла еще и на большую политику, подкрепленная уверенностью в том, что США — великая держава.

И все же Мизин отметил, что в годы Рональда Рейгана и до него у власти находились блестящие люди. Это были профессионалы своего дела, которые знали, как вести дипломатию. Сейчас же в американской политике сидят люди, откровенно уступающие своим предшественникам.

«Это такие мышиные жеребчики, в основном где-то прорвавшиеся к власти по идеологии», — заметил он.

Вот и получается, что и без того не сильно развитая дипломатическая этика в США деградирует пуще прежнего.

В чем мотивация?

Нормально ли то, что дипломатия сейчас деградирует, а президент одной страны может обозвать другого убийцей? Нет.

«Это ненормально. Это совершенно вопиюще. Но, как мы видим, из этого ничего не вытекает. Поэтому скоро это, видимо, станет нормой», — сказал Федор Лукьянов.

Вполне вероятно, что скоро так себя будут вести не только США, но и другие страны. Проблема в том, что американцы играют важную роль в мировой системе, имея возможность задавать тон по очень многим направлениям, включая и дипломатическое.

Если говорить о мотивации последних атак на Россию и Китай, то причин несколько. В случае с Россией Байден таким образом пытался атаковать внутренних противников. Он выстраивает линию того, что Россия — это враг. У врагов есть свои оплоты внутри США. В случае с Путиным это якобы республиканцы-трамписты. Атакуя президента России, Байден пытается уничтожить своих соперников.

«США довольно безразлично, какой урон будет нанесен отношениям с внешними партнерами от такого рода действий, потому что это неприоритетно», — подчеркнул политолог.

В случае с Китаем ситуация сложнее, потому что он играет важную роль в американской экономике и политике. Плюс ко всему это растущая страна и, возможно, единственная в мире, способная бросить вызов США в мировой доминанте. И с одной стороны, Байден хочет наладить отношения, а с другой, ему нужно показать, что он не находится в кармане у китайцев.

«Такое поведение на переговорах — это попытка показать, что Байден независимый и жесткий переговорщик. Подчеркнуть, что он может быть таким же принципиальным и жестким, как Трамп», — объяснил эксперт.

Это опять же играет большую роль в глазах избирателей.