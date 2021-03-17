Байден высказался о России и Путине «вне здравого смысла». Это может стать точкой невозврата

Президент США Джо Байден дал интервью каналу ABC, в котором заявил, что Россия «заплатит» за вмешательство в выборы. Он также позволил себе голословные обвинения в адрес Владимира Путина. По словам политологов, это интервью может стать точкой невозврата для отношений Москвы и Вашингтона.

Во вторник, 16 марта, главное разведывательное управление США опубликовало отчет о вмешательстве иностранных государств в выборы 2020 года. В нем говорится, что президент России Владимир Путин якобы курировал масштабные действия, направленные на «очернение» кандидатуры президента Джо Байдена.

Байден в ответ на отчет сказал в интервью ABC, что Путин «заплатит» за это. Однако, уточнять как именно он не стал.

«Наш разговор (в январе президенты США и России провели телефонный разговор — прим. редакции) начался с того, что я сказал: „Я знаю тебя, и ты знаешь меня. Если я установлю, что это произошло, будь готов“», — заявил Байден.

Затем интервьюер спросил, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Американский президент ответил утвердительно. При этом Байден отметил, что между Россией и США все еще возможна совместная работа в тех сферах, где у них есть общие интересы. В качестве примера он привел продленный до 2026 года Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Реакция России

После выхода интервью Москва вызвала посла в США Антонова на консультации для анализа перспектив отношений с Вашингтоном. Как сообщил МИД РФ, Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимую деградацию отношений с США.

Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что за бездоказательные обвинения Байдена в адрес президента полагается уголовное преследование.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал интервью в своем Telegram-канале. Он написал, что заявление Байдена «находится вне здравого смысла». Руководитель страны, претендующий на роль носителя демократических принципов и морали, не может так себя вести.

«Объяснение этому можно найти только одно: все, что делают США для создания проблем нашей стране, — санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела — все провалилось. Это истерика от бессилия», — заключил Володин.

А российский сенатор Андрей Турчак сказал, что заявление Байдена — это триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. По его словам, это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием.

«Доверие наших граждан к президенту Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. Вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране», — передала его слова газета «Известия».

Зачем это Байдену?

Понятно, что комментарии Байдена были безосновательными и справедливо возмутили многих политических деятелей. Они противоречат всем канонам дипломатии. Так почему он себе это позволил? По мнению члена общественной палаты РФ и заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка на это есть несколько причин.

Он предложил обратить внимание на дату высказывания. По его словам, она могла быть выбрана не случайно. Байден дал интервью накануне годовщины возвращения Крыма в состав России. А это событие является настоящей червоточиной для западных политиков. Ведь с того момента Россия вернулась в глобальную политику и стала одним из центров силы.

«Все это безусловно раздражает западный политический класс, а больше всего раздражает увеличение влияния и, в каком-то смысле, политического веса Путина», — отметил эксперт.

Байден продолжает насаждать миф об опасности России. О том, что Россия — это страна изгой, и с ней вообще лучше не иметь дел. Он создает общего врага в виде Москвы в глазах западных стран и пытается возглавить эту антироссийскую политику.

Второй момент — это вопрос ценностей.

«Байден — это не просто американский политик и представитель демократической партии. Это человек, вернувший в США так называемые лево-либеральные ценности, связанные с ЛГБТ и разрушением каких-то традиционных вещей. Россия в этом плане и собственно Путин является одним из последних оплотов этих самых традиционных ценностей», — отметил Данюк.

По словам собеседника «360», Байден решил напасть на самого авторитетного человека в консервативном мире. Дональд Трамп был повержен, и теперь он нацелился на Путина. И для того, чтобы это сработало, он пытается создать миф в общественном сознании о нерукопожатности и «преступлениях» Путина.

Шарманка про выборы

В очередной раз поднятая тема вмешательства в выборы также отлично ложится в риторику Байдена. По словам Данюка, в США тезис о том, что Россия вмешивается в выборы неоспоримый. Его вбивали в головы людей на протяжении последних пяти лет.

«Сейчас, когда нас опять обвиняют во вмешательстве в выборы — это попытка сменить фокус внимания общественного с тех проблем, которые есть внутри страны», — отметил он.

Байден ведь не стал безоговорочным победителем на выборах. Его избрание сопровождалось скандалом и судами с требованием пересчета голосов. Для того, чтобы эту тему замять, он все переводит на Россию.

«Хотя сразу после выборов в США выпустили заявление, где подтвердили, что никакого вмешательства не было. Видимо им быстренько сказали, что надо поменять свою позицию, и уже национальная разведка выпустила доклад, где абсолютно пространно без каких-либо доказательств и фактов обвиняет нас во вмешательстве», — продолжил Данюк.

По словам политолога Эндрю Корыбко, поднятие этой темы также возвращает людей к мысли о том, что Трамп победил на выборах якобы нечестным путем. В текущем контексте Байден это делает, чтобы уменьшить шансы Трампа на политическое возвращение и вызвать подозрения в отношении его сторонников.

Что будет дальше?

После этого интервью перспектива отношений между Россией и США не выглядит радужной. Корыбко предполагает, что в дальнейшем мы можем увидеть очередной ввод адресных санкций от США против конкретных российских чиновников.

За первый срок Байдена отношения явно не улучшатся. Доверие отсутствует и не может быть восстановлено никакими символическими жестами.

Тем не менее прагматическое сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, возможно в редких случаях, о чем свидетельствует договоренность о продлении СНВ-3 в самый последний момент. Афганистан — еще одна арена, где страны могли бы сотрудничать, о чем свидетельствует участие спецпредставителя США Халилзада в последнем раунде переговоров в Москве.

А вот член общественной палаты РФ Никита Данюк настроен менее оптимистично. По его словам, реакция России должна быть жесткой. Коммуникация между Вашингтоном и Москвой давно не позволяет решать какие-либо вопросы, но когда риторика скатывается в голословные обвинения, находящиеся за гранью мыслимого, нужно прерывать общение.

«Это интервью может стать точкой невозврата для отношений России и США. Они и так самые плохие за весь период взаимодействия стран, но сейчас можно уже говорить о самом настоящем разрыве», — заявил Данюк.

По его словам, однажды Россия уже была готова пойти на разрыв отношений с Европой. После того, как Лавров эту мысль озвучил, ЕС сразу поменял свою позицию и в отношении каких-то внутренних процессов в России, и в отношении некоторых санкционных мер. С США необходимо проделать то же самое.

Впрочем, он не исключил и варианта того, что в скором времени Байден скажет, что его не так поняли, и он имел ввиду совершенно не это. Одно вполне ясно — оставлять безнаказанным такое поведение нельзя.

После интервью Байдена также упал курс рубля. На пике он достиг 74 рублей к одному доллару. Однако Данюк заявил, что волноваться не о чем. Такая реакция курса — это в большей степени эффект эмоционально-спекулятивный. Он не имеет никаких реальных экономических причин и в скором времени произойдет корректировка курса.