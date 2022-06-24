Смерчи, оползни и смытые в море машины. Главное о шторме в Сочи

Сильный шторм два дня бушевал в Сочи. Сильные смерчи разрушили пирс в Лазаревском районе города, повалили деревья повредили линии электропередачи. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов и затопили улицы, дороги и придомовые участки, в селе Зубова Щель сошло три селя. Погибла женщина, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Пользователи социальных сетей в социальных сетях опубликовали фото и видео со следами, которые оставила после себя бушующая стихия.

Источник фото: vk.ru

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале сообщил, что на село Зубова Щель сошло три мощных селевых потока. Кроме того, из-за поднятия рек в семи населенных пунктах вода пришла в 50 домов.

«Во всех пострадавших от стихии поселках развернули оперативные штабы — на месте находятся спасатели, правоохранители, сотрудники администрации и депутатский корпус», — сообщил Копайгородский.

Он добавил, что на устранение последствий стихии отправились более 100 специалистов и почти 400 единиц техники.

«Дорожники расчищают все подъездные пути и магистрали. Правоохранители сформировали наряды по обеспечению общественного порядка и защите домов от мародерства. Обеспечиваем жителей горячим питанием и питьевой водой», — сообщил мэр города.

Стихия также привела к человеческим жертвам. Поток разлившейся реки Чемитоквадже унес два автомобиля с пассажирами. Как сообщил Копайгородский, там находились две семьи из Ставропольского края. Они остановились на ночлег прямо под эстакадой.

«Погибла женщина. Одного мужчину спасли в море. Он находится в больнице. Еще двое взрослых и трое детей, числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовало все водные средства и вертолет», — написал мэр.

На место происшествия прибыли следователи для установления всех обстоятельств происшествия. Поисковую операцию начали в прибрежной линии Черного моря, потому что машины могло снести туда.

«Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщил, что спасатели нашли в море тело молодой девушки. Пока не известно, находилась ли она в унесенных рекой машинах.

Мэр Сочи призвал всех жителей и гостей города воздержаться от выездов в горы и на море. Штормовое предупреждение в Сочи сохраняется.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра ожидается в регионе до понедельника. Штормовое предупреждение продлили.