Молодые немцы не хотят чувствовать вину за войну и нацистов. Это отличает их поколение от родителей

Прошло 80 лет с нападения Германии на СССР и начала Великой Отечественной войны. Пока старшее поколение немцев, в том числе Ангела Меркель, при каждой возможности говорит о вине страны, младшее возмущается. Молодежь заявляет, что устала слушать об этом и вообще не имеет отношения к событиям войны. Этому есть объяснение.

В недавнем обращении к народу Ангела Меркель отметила, что 22 июня — это повод для стыда немцев. По ее словам, Германия признает свою ответственность за преступления нацистов в середине прошлого века. Однако теперь не все немцы оказались в восторге от такого подхода к историческому событию.

Молодежь тут ни при чем?

Люди заметили, что молодое поколение не должно ощущать стыд за то, к чему совершенно не причастно.

«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это нынешнему поколению», — написал пользователь Hans-Joachim Baldamus.

А некий Lars Wiemann заявил, что не ощущает стыда, потому что все детство слышал о войне, а члены его семьи, которые принимали участие в тех событиях, уже умерли.

Исследовательский журнал ScienceNordic написал, что, согласно опросам, молодежь Германии хорошо осознает, что страна несет ответственность за войну и преступления нацистов.

«Немецкая молодежь очень ясно понимает, что их страна привела мир к войне не только в Европе, но и за ее пределами. У них нет сомнений в том, из-за чего была Вторая мировая война. Но вы также начинаете видеть, что молодые люди хотят двигаться вперед. Многие из них заявили, что не могут лично нести вину за то, что произошло в прошлом, задолго до их рождения», — сказал доцент кафедры политологии и государственного управления университета Южной Дании Карстен Индигегн.

По его словам, немецкая молодежь не игнорирует холокост или ответственность Германии как агрессора в войне. Скорее, она не думает, что должна лично продолжать чувствовать себя виноватой.

Интересно, что чувство вины стирается с годами, ведь еще в 2001 году портрет молодежи в книге Opa war kein Nazi («Дедушка не был нацистом») складывался несколько иным.

«Он показал, что трое из пяти молодых немцев чувствовали себя виноватыми в нацизме», — сказала Анетт Уорринг из университета Роскилле.

Смена взглядов

На то, что новое поколение стало более равнодушным, также повлияла диссоциация молодежи с событиями тех лет. У них нет личной связи с ними. То же немецкое исследование показало, что, хотя молодые немцы не отрицали свою национальную историю, их собственная семейная история этого не касалась.

«Немецкая молодежь хорошо знала нацистские преступления и ответственность Германии. Это были познавательные знания, которые они использовали в школе. Но когда им пришлось объяснять, чем их дедушка и бабушка занимались во время войны, все выглядело иначе. Если бы вы поверили ответам всех опрошенных на вопросы об их бабушках и дедушках, это означало бы, что в Германии не было нацистов», — отметила Уорринг.

Немецкая молодежь «забыла» участие своей семьи в войне. В то время как их бабушка и дедушка, например, вполне могли сказать своим детям и внукам, что они отказались прятать военнопленных во время войны, история в конечном итоге была изменена на ту, в которой их дедушка и бабушка прятались и помогали военнопленным.

Этот сдвиг идей произошел, несмотря на то, что в школьной политике Германии сознательный акцент делался на осуждении нацистских преступлений и общественной ответственности.

И если молодежь верит в то, что предки были хорошими и безгрешными людьми в годы войны, то и вину ощущать за нее она будет еще меньше.

Историк-практик и педагог Евгений Спицын объяснил происходящее еще несколькими причинами. Во-первых, те события действительно уже считаются давней историей. Во-вторых, закончилась так называемая денацификация Германии. Такое изменение отношения связано с тем, что из жизни ушли, по сути, те поколения, которые помнили войну или у которых по крайней мере воевали близкие родственники.

«Чем дальше то или иное событие отстает от сегодняшнего дня, тем меньше эмоциональных составляющих в оценке этого события. С нашей молодежью тоже это происходит. Это естественный процесс. Другое дело, что обязанность государства правильно преподносить эти события и акцентировать на них внимание в том же учебном процессе», — объяснил собеседник «360».

Как сохранить память?

Вице-президент фонда «Холокост» Илья Альтман также отметил, что со сменой поколений все забывается. Это чувствуется, поэтому нужно находить возможность говорить с молодежью от лица тех, кто пережил войну, представлять им подлинные письма и дневники, делать фильмы, в которых не будет клюквы, а будут подвиги реальных людей. Тогда молодое поколение будет помнить о войне всегда.

С молодежью необходимо работать. С этим согласен и историк Спицын.

«Эмоциональная составляющая уходит, но при этом необходимо, чтобы подрастающее поколение знало правду об этой войне. Здесь значительную часть играет именно курс отечественной истории в школе. У подавляющего числа людей историческая память формируется за школьной партой», — подчеркнул эксперт.

По словам Альтмана, важно еще и воспитать новое поколение педагогов, которое тоже будет способно передать детям знания о войне и выстроить у них связь с ней. Показать им, что люди разных национальностей объединялись в тех событиях.

Он также рассказал, что накануне 9 мая студенты Потсдамского университета в Германии перевели наши письма на немецкий язык и читали их на протяжении трех часов. К ним присоединились студенты, изучающие немецкий язык в РГГУ.

«Создавая подобного рода проекты, мы сможем вместе сохранить память о войне», — заключил Альтман.