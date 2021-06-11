Минобороны показало архивные документы об освобождении Литвы

Новый мультимедийный раздел запустили на сайте Минобороны. Он посвящен воинам Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР во время Великой Отечественной войны.

«Минобороны России в рамках проектах „Без срока давности“ запускает мультимедийный раздел „Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить“, посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР», — сообщила пресс-службы военного ведомства.

В министерстве напомнили, что освобождение от немецко-фашистской оккупации началось летом 1944 года. Тогда советские воины столкнулись с ожесточенным сопротивлением и глубокоэшелонированной обороной. Немцы пытались не пропустить Красную Армию к границам Восточной Пруссии.

«Несмотря на это в ходе ряда наступательных операций Красная Армия в кровопролитных боях освободила республику», — отметило Минобороны.

На сайте собрали архивные документы об освобождении территории. В разделе можно найти рассекреченные журналы боевых донесений советских армий, а также наградные листы и другие материалы.