Немцы раскритиковали речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением по случаю начала Великой Отечественной войны. Видео выступления правительство ФРГ опубликовало в Facebook. Немецкие пользователи возмутились после слов руководителя государства и призвали не напоминать молодому поколению о чувстве вины.

Меркель отметила, что 22 июня — это повод для стыда немцев. По ее словам, Германия признает свою ответственность за преступления нацистов в середине прошлого века. Людям эти слова не понравились.

«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это нынешнему поколению», — написал пользователь Hans-Joachim Baldamus.

Lars Wiemann признался, что ему не стыдно, так как он все детство слушал истории о войне, а члены его семьи, которые принимали участие в тех событиях, уже умерли. Меркель обвинили в том, что у Германии сейчас плохие отношения с Россией, и призвали сохранять память о Великой Отечественной войне, а не культивировать чувство стыда.