Путин посвятил статью 80-летию начала Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Материал главы государства опубликуют в одном из изданий Германии.

Также 22 июня, в День памяти и скорби, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью. Днем ранее он встретится в Кремле с депутатами Госдумы, а еще на неделе пройдет его совещание с членами правительства.

В июне 2020 года Путин подготовил для National Interest статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Ее опубликовали на пяти иностранных языках — английском, испанском, немецком, французском и китайском. В частности, в материале шла речь о роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии. СССР внес наибольший вклад в победу над нацизмом, написал российский лидер. РФ намерена твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, основанную на фактах, добавил глава государства. Помимо этого, президент поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.