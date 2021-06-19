Меркель назвала «поводом для стыда» начало войны против СССР

День начала Великой Отечественной войны — повод для стыда для немцев. Германия хранит память о случившемся и несет ответственность за преступления режима нацистов. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель.

Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Через несколько дней, 22 июня, состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день — повод для стыда», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что Германия признает ответственность, которая сохраняется за преступления, совершенные во время нацистского режима. К этому относится и постоянная память о случившихся событиях.

Канцлер добавила, что эту главу истории забывать нельзя: ФРГ должна миллионам жертв той войны и их потомкам. Такая ответственность лишь увеличивает долг страны по работе во имя международного мира и порядка.

Меркель подчеркнула, что народы бывшего СССР, вопреки всем ужасам войны, протянули Германии руку примирения. Она подчеркнула, что ФРГ глубоко благодарна за такое решение. Канцлер также высоко оценила политики бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева: Меркель заявила, что она позволила объединить Германию.