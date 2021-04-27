Небо без чужих самолетов. Общая система ПВО России и Таджикистана выполнит две задачи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Таджикистан создадут объединенную систему ПВО. Это повысит надежность охраны границ в воздушном пространстве. Эксперты отмечают две задачи такой системы: она поможет в борьбе с террористами и станет знаком сотрудничества.

«Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

Чтобы контролировать использование воздушного пространства и обстановку там, страны будут обмениваться между собой данными на уровне штабов и систем ПВО, а также действовать сообща.

Заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» и военный эксперт Александр Гольц по просьбе «360» объяснил, как будет работать такая система.

«Например, Таджикистан фиксирует некий враждебный самолет, направляющийся к своей границе, и дает его на слежение российским системам ПВО. А дальше командование решает, что с этим самолетом делать», — сказал он.

Таджикистан не первая страна, с которой Россия имеет такого рода сотрудничество. У нас есть единая система ПВО с Белоруссией, региональная система ПВО России и Казахстана, России и Киргизии, а еще Объединенная региональная система ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Чем же для нас важно сотрудничество с Таджикистаном? На этот счет мнения экспертов разошлись.

Борьба с терроризмом

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова и эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, сотрудничество Таджикистана и России чрезвычайно важно из-за происходящего в Афганистане.

США сейчас начали досрочный вывод Вооруженных сил из страны. Вслед за ними из Афганистана, скорее всего, уйдут и войска НАТО. А значит, страна будет полностью оголена и останется в руках участников запрещенной в РФ организации «Талибан».

Уже сейчас в страну начинают стягиваться группировки международного терроризма. По словам Кошкина, они все нацелены на движение в Россию как раз через Таджикистан. Именно поэтому для нас чрезвычайно важно укрепить прежде всего таджикские границы.

Важно защищать не только сухопутные границы, но и воздушное пространство, потому что технологии постоянно развиваются. Нам могут угрожать беспилотные летательные аппараты, способные выполнять и разведывательную службу, и просто атаковать. Объединенная система ПВО поможет в значительной степени остановить эти аппараты.

«Мы сможем совместно противодействовать врагу и вместе обороним небо от подобного рода полчищ беспилотников», — подчеркнул эксперт.

Александр Гольц же, наоборот, отметил, что большого смысла в таком объединении не видит. По его словам, угрозы Таджикистану происходят отнюдь не в воздушном пространстве. Он усомнился в том, что афганское правительство будет совершать некие атакующие действия с воздуха.

Эксперт заявил, что создание объединенных систем ПВО в Центральной Азии, скорее, стоит расценивать как знак взаимного расположения и доверия. В любом случае такие системы помогают лучше защищать свои границы и укрепляют безопасность страны.