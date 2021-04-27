Политолог объяснил последствия выхода России из Договора по открытому небу

Выход России из Договора по открытому небу будет означать лишь то, что еще одним документом, который укреплял доверие между участниками этого соглашения, будет меньше. Над российской территорией больше не будут летать военные самолеты других стран, а в случае появления они будут сбиты лучшей системой ПВО в мире, заявил в беседе с «360» политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Смысл этого документа был в открытости. При современных средствах разведки, возможностях съемки из космоса визуальная история (патрулирование самолетов — прим. ред.) теряет свою актуальность. Но сам договор бы важен именно с точки зрения проявления доверия стран друг к другу», — пояснил специалист.

Мартынов напомнил о часах Судного дня. По словам политолога, такие соглашения, как ДОН, как раз задерживают время до апокалипсиса. Но теперь одной из таких преград станет меньше.

«Важно, что это произойдет не по нашей инициативе, а по инициативе США, которые вышли из договора демонстративно и пренебрежительно по отношению и к Европе тоже. Мы предложили пересмотреть условия документа. Новый американский президент Джо Байден в первые недели своего президентства сказал, что они вроде не против подумать, но за три месяца он умудрился настолько обострить российско-американские отношения, что теперь об этом и речи нет», — заключил собеседник «360».

Ранее о том, что ДОН близок к развалу, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его оценке, выход России из договора может произойти до конца мая.