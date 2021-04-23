Депутат назвал ролик с турецким беспилотником, уничтожающим комплекс ПВО, рекламой

Турецкая оборонная компания Roketsan показала анимационный видеоролик, где новый беспилотник Akıncı уничтожает похожую на российский комплекс ПВО «Панцирь-С1» цель. Это видео не надо расценивать как политическое заявление. Тем более там не нужно искать «Панцирь». Такое мнение в разговоре с «360» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Смысла я в этом никакого не вижу. Какие-то аналогии искать тоже не следует. Я думаю, что это не что иное, как продвижение турецких беспилотников. Простая, возможно, реклама. Действительно, их успешно продают», — сказал Чепа.

По его словам, не надо думать, что в рекламе уничтожают российский «Панцирь». Эксперт напомнил, что в Сирии одновременно были запущены около 30 боевых беспилотников, которые должны были приблизиться к российской авиационной базе. Однако большинство из них уничтожили, часть оказались посажены российскими спецсистемами, другие развернулись и улетели обратно. Иными словами, российский комплекс ПВО «Панцирь-С1» очень надежен. Уничтожить его крайне сложно, заключил депутат.

Видео компания Roketsan опубликовала в социальных сетях. В ролике турецкий беспилотник оснащен умными бомбами MAM-T, которые поражают цель, похожую на «Панцирь-С1», в пустыне.