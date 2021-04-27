Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО

Россия и Таджикистан создадут объединенную систему противовоздушной обороны. Об этом объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, написало РИА «Новости».

«Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан», — сказал Шойгу. Его процитировал ТАСС.

Шойгу на совещании министров обороны стран ОДКБ в Таджикистане заявил, что соглашение будет подписано уже 27 апреля. Российский министр также сообщил, что обстановка в Афганистане деградирует. Россия и Таджикистан отрабатывают отражение возможных угроз.

Глава Минобороны РФ напомнил, что на прошлой неделе состоялись совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, которая дислоцирована на территории республики, и Вооруженных сил Таджикистана.

Шойгу подчеркнул, что перед обеими странами стоят общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.