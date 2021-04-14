Головная боль Байдена. Почему США раз за разом нарушают обещание вывести войска из Афганистана

США в очередной раз пообещали вывести войска из Афганистана. Заявление об этом американский президент может сделать уже 14 апреля. И оно будет не первым: Байден обещал сделать это еще шесть лет назад, а Трамп — в прошлом году. Поэтому причин верить, что США выведут войска из чужой страны, почти нет.

В 2012 году Джо Байден писал в своем Twitter, что военные покинут республику в 2014 году.

Семь лет спустя предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял, что в Афганистане будет оставлена часть военных «для наблюдения». Через год США и группировка «Талибан»* договорились, что американские войска отправятся домой до 1 мая. Теперь речь идет уже об 11 сентября 2021 года.

После информации о новых сроках бесконечного вывода военного контингента США в «Талибане»* заявили, что откажутся участвовать в каких-либо конференциях и переговорах по Афганистану, пока Штаты не выполнят взятое на себя обязательство. Такое условие выдвинул в своем Twitter член политбюро талибов Мухаммед Наим. Он должен был возглавить делегацию талибов* на конференции в Стамбуле.

Американцы же в очередной раз заверили, что покинут территорию Афганистана. На этот раз войска обещают вывести до 11 сентября.

Днем ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила, что 14 апреля президент США Джо Байден объявит о выводе американских военных с территории республики до 11 сентября. Это было одним из условий соглашения, которое страна и «Талибан»* заключили еще в конце февраля прошлого года.

Согласно этому документу, талибы* должны были отказаться сотрудничать с другими террористическими организациями и сесть за стол переговоров.

Ультиматум и опрометчивость

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данилюк в разговоре с «360» напомнил, что США преподносили прошлогоднее соглашение как большую дипломатическую победу. И в этом контексте заявление талибов* кажется понятным и даже ожидаемым.

«В данном случае талибы* выступили с таким заявлением, потому что [сложно] вести переговоры с той стороной, которая, с одной стороны, заявляет о дипломатической победе, а с другой стороны, вот уже сколько лет обещает вывести войска из Афганистана», — пояснил он.

По мнению Данилюка, именно потому, что американцы столько раз дезавуировали свои же обещания, теперь «Талибан»* демонстрирует абсолютно непоколебимую позицию. Эксперт также обратил внимание, что сейчас США сделали заявление о выводе войск до 11 сентября, но приняли это решение в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций и обсуждений.

«Мы в очередной раз убедились, что американцы с точки зрения дипломатии готовы нарушать соглашения и ведут себя опрометчиво, не считая себя ответственными за это», — добавил Данилюк.

Политолог не исключил, что, несмотря на жесткую позицию «Талибана»*, их договоренности с США могут сохраниться, если американские войска покинут Афганистан в 2021 году.

«Это будет сложно сделать. В этот процесс вовлечен еще ряд стран, в том числе Россия, Катар, Пакистан, Турция. Но если американцы хотя бы начнут этот процесс и будут показывать, что все идет по плану, договоренности могут сохраниться», — считает он.

Американская пороховая бочка

Данилюк обратил внимание на еще один серьезный момент: военную инфраструктуру, которую США создавали на протяжении двух десятков лет.

«Эти аэродромы и военные базы в каком-то смысле как пороховая бочка, которая останется в Афганистане. Хотя талибы* уверяют, что это не будет использоваться в ущерб американцам или их союзникам в регионе. Но точных гарантий нет», — предупредил Данилюк.

Он допустил, что ситуация в Афганистане может быстро поменяться. США выведут свои войска, на их место придут другие силы, которые объявят американцев врагами №1. И тогда у США уже не будет рычага в стратегическом регионе.

«Именно поэтому во многом США и тянут с выводом войск. Потому то боятся, что Афганистан, который останется без их присмотра, быстро превратится в головную боль для соседних стран и для их союзников. Не исключаю, что эта страна очень быстро сменит свою геополитическую ориентацию и перестанет быть страной, которая находится в сложных, но нейтральных отношениях с основными центрами силы», — пояснил собеседник.

Вывод войск как имиджевый удар

Нельзя забывать и о том, что США очень любят использовать тему борьбы с международным терроризмом для решения своих задач по всему миру.

«Если американцы уйдут из Афганистана, то мантра про то, что Америка борется с мировым терроризмом, с мировым злом, перестанет так действовать на международную общественность», — отметил Данилюк.

По его мнению, для американцев вывод войск — большой имиджевый удар.

«Потому что если ты уходишь из одной из самых горячих точек, то ты отказываешься от ответственности. <…> Поэтому, может быть, они делают это так медленно», — добавил эксперт.

Дальнейшее развитие ситуации, по мнению Данилюка, будет зависеть от того, смогут ли США и «Талибан»* достичь какой-то новой договоренности.

«Если нет, то нас ждет новый дипломатический круг, который, как мы видим, часто заканчивается тем, что американцы срывают взятые на себя обязательства», — заключил он.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.