Не поверил ребенку и допустил убийство. Новое дело против полицейского из-за бездействия

В Ростовской области полицейский стал фигурантом уголовного дела. Он не воспринял всерьез звонок от 10-летней девочки, которая пыталась спасти свою мать от отца. В итоге тот убил супругу и покончил с собой.

Недоверие к ребенку

В ростовском поселке Зимовники участковый майор Александр К. стал фигурантом уголовного дела по статье о халатности, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Еще 1 января 2021 года дежурный не воспринял всерьез звонок 10-летней девочки в отделение. Настя пыталась спасти свою мать, которую избивал пьяный муж. На вызов ребенка никто не приехал. Предположительно, сотрудник просто не поверил словам школьницы.

В итоге отец — Василий К. — убил мать Насти и спрятал тело. Когда мужчина протрезвел, а это случилось только к концу новогодних праздников, он покончил с собой. Настя осталась сиротой. Источник «360» отметил, что Василий ранее был судим по статьям о причинении легких травм и побоях.

По информации местного сайта «Панорама», тело Оксаны Л. обнаружили на окраине поселка Зимовники с многочисленными колото-резаными ранениями. А труп ее супруга нашли в доме.

В отношении полицейского, который проигнорировал звонок ребенка, возбуждено уголовное дело о халатности. Если вину Александра К. докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Полицейского отстранили от исполнения обязанностей. Проводится служебная проверка.

Официально эту историю в МВД и Следственном комитете Ростовской области не освещали.

Ситуации с халатностью правоохранителей, которые не реагируют на сообщения о насилии, широко освещаются в СМИ. Самой громкой стала история с диспетчером, который на звонок с жалобой на насилие ответил: «Если вас убьют, мы обязательно выедем».

Убьют — звоните

«Труп опишем»

Известна история, приключившаяся с участковой орловской полиции Натальей Башкатовой. В июле 2019-го она получила два года колонии-поселения за игнорирование угрозы убийства. Сотрудница прославилась на всю страну фразой: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте».

Башкатову признали виновной в халатности. По версии следствия, в 2016 году жительница Орла Яна Савчук поссорилась со своим мужем Андреем Бочковым. В ходе конфликта Савчук позвонила в отделение полиции и заявила, что боится за свою жизнь.

Звонок приняла Башкатова. Она вместе с коллегами приехала на место ссоры и своими глазами видела конфликт, но не стала задерживать Бочкова. В итоге он убил жену.

Дело Веры Пехтелевой

Более года назад Владислав Канюс убил свою девушку Веру Пехтелеву: нанес ей более 50 ударов. Сначала эта история не очень активно освещалась в СМИ, но все изменилось, когда выяснилось, что сотрудники полиции не приехали на вызов соседей. Почти весь дом слышал крики Пехтелевой, что и послужило причиной вызова полиции.

Дежурный Михаил Балашов пытался отправить на вызов хоть кого-то, но каждый раз получал отказ от патруля. В конце концов в отношении Балашова и его коллеги капитана Тарицына завели уголовное дело о халатности. В феврале дело убитой Пехтелевой отправили на пересмотр, а в марте вернули в прокуратуру для ужесточения статьи.

Убийство в Прикамье

Этот случай произошел в 2019 году. В ночь на 15 сентября в «Кардапольском» садоводческом массиве (город Чайковский Пермского края) пропал пенсионер 1953 года рождения. Сайт «59.ru» со ссылкой на сына погибшего Андрея сообщил, что пенсионер четыре раза звонил в полицию перед своей смертью, но на помощь никто не приехал.

Тогда завели уголовное дело по статье об убийстве. Родственники погибшего пообещали 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию о произошедшем. Как сейчас обстоит дело с расследованием, неизвестно.