Девочка осталась сиротой после ссоры родителей. В ростовской полиции ей не помогли

Сотрудник полиции в Ростовской области подозревается в преступной халатности, из-за которой 10-летняя девочка осталась круглой сиротой. Об этом сообщило местное издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 1 января этого года дежурный полицейский в поселке Зимовники проигнорировал звонок школьницы, когда та просила о помощи. По словам девочки, отец напился и бил ее мать. Но на вызов никто не приехал.

По словам источника, вероятно, сотрудник просто не поверил ребенку. В итоге отец школьницы убил ее мать, а потом, протрезвев, покончил с собой.

Сейчас расследование дела в отношении подозреваемого продолжается. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В региональных ГУ МВД и СУ СК РФ пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.