Соседи убитой Веры Пехтелевой 7 раз звонили в полицию и сообщали о криках за стеной

Соседи девушки, которую убивали в квартире в Кемерове, несколько раз звонили в экстренную службу 112 и сообщали о криках за стеной. Расшифровку разговора с диспетчером экстренной службы опубликовала на своей странице в Facebook правозащитница Алена Попова.

Один из жильцов дома три раза звонил в службу 112. В первый раз он сообщил, что у соседей происходит «какая-то бойня» и девушка «истерически орет», на что оператор ответил, что вызов передан полиции. Но на место происшествия никто не приехал. После этого сосед позвонил второй раз, задав вопрос, почему никто не приехал и, используя нецензурную лексику, заявил, что девушку могут убить, на что оператор попросила его не материться и заверила, что полиция приедет.

«Нам бы полицию вызвать, тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет, прям истерически. Дверь оттуда не открывается тоже. Туда уже долбятся все кто может. <…> Девушка, вот вы слышите, как она орет там за дверью?» — говорил заявитель. В ответ оператор ответила: «Я что должна сделать-то?» — и уточнила, что полиции передали вызов.

Спустя полтора часа сосед позвонил в третий раз, сообщив, что жильцы дома самостоятельно вскрыли дверь, так и не дождавшись приезда полиции. К тому моменту девушка уже была мертва.

«За время звонков соседей в полицию Владислав Канюс нанес Вере не менее 56 телесных повреждений. <...> Если бы полицейские приехали вовремя, Вера сейчас была бы жива. Соседи сделали как минимум семь звонков на номер 112. Но полицейские так и не приехали», — написала правозащитница.

Студентка Вера Пехтелева погибла от рук бывшего парня, который на протяжении нескольких часов избивал и наносил ножевые травмы девушке.