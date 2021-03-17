Дело об убийстве Веры Пехтелевой вернули прокурору для ужесточения статьи

Ленинский районный суд Кемерова вернул уголовное дело по убийству студентки Веры Пехтелевой в прокуратуру. Судья удовлетворил ходатайство адвокатов родственников погибшей девушки об ужесточении статьи обвиняемому Владиславу Канюсу. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

По версии следствия, Канюс в январе 2020 года расправился со своей бывшей девушкой Верой Пехтелевой. Он нанес ей более 50 ударов.

Адвокат указал, что перед смертью Канюс пытал девушку. Эти данные подтвердила судебная медицинская экспертиза. В частности, травмы головы и шеи обвиняемый нанес за 10 минут до смерти девушки, остальные появились в течении шести часов. Кроме того, Канюс несколько раз душил свою жертву.



Учитывая все эти факты адвокат попросил переквалифицировать статью на «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Убийство Веры Пехтелевой произошло больше года назад. Общественный резонанс начался недавно, когда выяснилось, что сотрудники полиции не приехали на вызов соседей, которые несколько часов слушали страшные крики девушки.

На минувшей неделе появилась расшифровка диалогов дежурного Михаила Балашова, который пытался отправить полицейских на место вызова. Он пытался найти свободный экипаж, но каждый раз получал отказ.

Ни один из сотрудников полиции на место так и не выехал. После того, как стало известно об убийстве девушки, Балашов в своем отчете начальству рассказал, что не смог найти свободных бригад, чтобы отправить на место.

Против Балашова и его коллеги капитана Тарицына завели уголовное дело о халатности. После первого рассмотрения суд вернул материалы дела в прокуратуру для ужесточения статьи на «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В данный момент оба правоохранителя находятся под следствием.