Германия открыла границы не для всех россиян. Но есть альтернативы

С первого апреля Россия возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами, в том числе и с Германией. Однако посещать страну с туристическими целями все еще нельзя. Единственная страна ЕС, впускающая туристов сейчас — это Греция. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал «360», на каких основаниях можно попасть в Германию.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории РФ, с первого апреля Россия возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией и Германией.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва — Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва — Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва — Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва — Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва — Коломбо, один раз в неделю)», — сказали в штабе.

Рейсы в Германию будут ходить пять раз в неделю из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, три раза в неделю из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и обратно, а также пять раз в неделю из Москвы в Берлин и обратно.

Условия для въезда в Германию

Во-первых, для въезда в Германию необходимо иметь при себе справку с отрицательным тестом на коронавирус. Без него пассажиров не пустят в самолет. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также необходимо заполнить цифровую форму на сайте www.einreiseanmeldung.de, чтобы проинформировать органы здравоохранения о прибытии. Подтверждение о заполнение анкеты нужно будет показать при регистрации на рейс.

Россияне также должны по приезду пройти 10-дневный карантин.

Важно также помнить, что восстановление регулярного международного воздушного сообщения с Германией не означает разрешение на въезд туристов. Как рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин, в Германию сейчас смогут прилететь люди с немецким гражданством, видом на жительство в Германии или ЕС, рабочей или студенческой годовой визой или при экстренных медицинских обстоятельствах. И летать эти люди теперь будут не на грузопассажирских рейсах, а на регулярных.

Эта новость также означает, что граждане Германии, имеющие российскую визу, теперь могут по воздушному транспорту пересечь границу и прибыть в Россию.

Греция ждет

Как рассказал Горин, пока единственная страна ЕС, готовая принять туристов — это Греция. Свои границы для россиян она открыла еще 7 сентября 2020 года. В скоро времени ожидается открытие перелетов в Кипр.

Раньше Греция допускала до 500 человек в неделю из России, а недавно она увеличила квоту до 4000 человек. Эта квота будет действовать до 5 апреля. Есть вероятность, что к 14 мая Греция отменит квоту на въезд российских туристов.

Сейчас из России в Грецию выполняется не менее пяти рейсов в неделю. При этом важно отметить, что в стране до сих пор действует комендантский час и карантин. Из плюсов стоит отметить, что Греция признала российскую вакцину «Спутник V», поэтому в страну можно будет приехать не только по ПЦР-тестированию, но и с сертификатом о вакцинации, переведенным на английский язык.

Горин также подчеркнул, что несмотря на то, что российские туристы в греческих консульствах и визовых центров получат шенгенскую визу, они смогут с ней путешествовать только в Грецию. Въезд в другие страны ЕС им запрещен.

Сам процесс получения шенгенской визы и ее сроки никак не поменялись. Она может выдавать разовое разрешение на въезд или мультиразовое на полгода, год или несколько лет. Туристическая шенгенская виза разрешает безвыездно находиться в стране 90 дней в течение полугода.

Расширение возможностей

По словам Горина, в новом объявлении штаба стоит обратить внимание и на другие пункты. Речь шла не только о въезде в шесть новых стран, но и о расширении числа полетов по нескольким направлениям. Теперь число рейсов между Россией и Кубой увеличили до семи в неделю. Увеличилось и число перелетов из России в Египет, ОАЭ, Азербайджан и Армению.

Теперь прилететь в эти страны можно будет не только из Москвы и Петербурга, но и из региональных аэропортов. С 1 апреля международные пассажирские авиаперелеты будут осуществляться из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Раньше на полеты в ОАЭ действовала квота — семь рейсов в неделю. Теперь же добавилось по одному рейсу из региональных аэропортов. Это позволит туристам напрямую путешествовать в Эмираты, минуя московский авиационный узел. Это повлияет на цены на перелеты. За счет увеличения рейсов цена может стать меньше.

«Цена на билет напрямую зависит от квотируемости или неквотируемости направения. Например, если у нас в Турцию и на Занзибар нет ограничительных квот по количеству рейсов, то перевозки в эти страны ниже. И это сказывается на конечной стоимости перелета», — объяснил Горин,

Чем выше спрос и меньше рейсов, тем выше цена, так что увеличение числа рейсов — это хорошая новость.

Помимо этого, в качестве туриста теперь можно будет посетить Шри-Ланку. Страна будет принимать россиян с отрицательными тестами на коронавирус.

Недавно также стало известно, что на Пхукете с 1 июля отменят обязательный карантин для туристов, сделавших прививку от коронавируса. Сейчас в стране необходимо соблюдать двухдневный карантин, а с 1 апреля он будет сокращен до десяти дней.