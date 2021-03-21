Греция увеличила квоту на въезд россиян в восемь раз

Греция в восемь раз увеличила количество разрешений на въезд для России. С 22 марта в страну смогут заезжать четыре тысячи россиян за неделю. Раньше их число равнялось 500.

Принятое решение озвучил первый заместитель МИД Милтиадис Варвициотис на конференции c министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Греция планирует обслуживать большее число пассажиров, а с мая начать принимать всех россиян, что следовало из совместного решения семи министерств, которые обнародовали в правительственной газете.

Ограничение о 500 россиянах было введено еще в сентябре. Новое постановление будет действительно с 22 марта до апреля. Министр туризма Харис Теохарис сообщил, что открыть границу для россиян планируется с 14 мая, но при благоприятной эпидемической ситуации это может случиться уже в начале месяца.

На данный момент попасть в Грецию можно только через три аэропорта: Афин, Салоников и Ираклиона. Для путешествия необходим отрицательный ПЦР-тест, его результату не должно быть больше 72 часов во время проверки документов. Также понадобится справка на английском. Это свидетельство обязаны проверять при допуске на борт.

До прилета нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), а в самом аэропорту могут сделать выборочный тест на коронавирус. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч евро.

Ранее в Министерстве иностранных дел Греции анонсировали решение властей расширить квоту на въезд туристов из РФ. Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что россияне стремятся уехать в Грецию, напомнили в ИА Nation News.