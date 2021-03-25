Россияне смогут полететь еще в 6 стран с 1 апреля

Шесть стран станут открытыми для российских авиапассажиров с 1 апреля. Среди них Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

«По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В Венесуэлу рейс из Москвы будет осуществляться два раза в неделю, в Сирию, Таджикистан, Узбекистаном, Шри-Ланку — один раз, уточнил RT.

В Германию будет запущено авиасообщение по нескольким маршрутам. Из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно можно будет летать пять раз в неделю, в Санкт-Петербург — три раза в неделю. Маршрут Москва — Берлин — Москва будет осуществляться пять раз в неделю, а Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва — три раза.

На прошлой неделе министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что граница с Россией откроется в середине мая, если позволит обстановка.