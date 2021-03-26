Пхукет откроют для вакцинированных туристов 1 июля

На Пхукете с 1 июля отменят обязательный карантин для туристов, сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявил министр туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна, сообщил Bloomberg.

Туристы, у которых после недели пребывания на Пхукете будут отрицательные результаты тестов на коронавирус и не выявят симптомы болезни, смогут дальше путешествовать и в других частях Таиланда.

Выгоду от открытия Пхукета глава туристической ассоциации острова оценил более чем в 30 миллионов тайских бат (около 72,9 миллиарда рублей). К началу июля на Пхукете планируют привить от коронавируса не менее 70% местных жителей.

С 1 апреля в Таиланде упростят правила карантина для туристов. Со следующего месяца его срок составит 10 дней вместо двух недель. Отдыхающим разрешат покидать номера для посещения фитнес-залов, занятий спортом на открытом воздухе, а также для совершения покупок в магазинах на территории отеля. Для посещения страны при себе нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. За время карантина туристов еще два раза протестируют на наличие инфекции.