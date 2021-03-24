Кипр откроет границы для россиян с 1 апреля

Кипр откроет свои границы для всех российских туристов с 1 апреля. Об этом со ссылкой на кипрский госкомитет по туризму сообщил ТАСС.

Власти Кипра сообщили, что границы страны с 1 апреля будут открыты всем пассажирам из России с отрицательными результатами теста на коронавирус, а также тем, кто не контактировал с заболевшими ковидом.

Министр туризма островной республики Саввас Пердиос ранее сообщил, что с 1 апреля россиянам по прибытии на Кипр не придется проходить карантин. Туристам за сутки до вылета нужно будет зарегистрироваться на Cyprus FlightPass, а еще сделать два ПЦР-теста на коронавирус: один — не позднее чем за трое суток до вылета, и второй — уже по прибытии, в аэропорту, его стоимость составит около 30 евро.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рекомендовала россиянам не ездить за границу на майских праздниках, а провести отдых в стране. Главный санитарный врач отметила, что многие страны могут открыть границы, но для собственной безопасности и здоровья лучше оставаться в России.